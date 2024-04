L'actu de la semaine : une nouvelle BMW, la MV Agusta Enduro Veloce, le marché moto, le permis avec le CPF et le trail CFMoto 450 MT à l'essai

À la Une cette semaine

Une "grosse" nouveauté arrive chez BMW !

Particulièrement enthousiaste sur les projets à venir, Markus Flasch, le nouveau boss de BMW, a décidément du mal à tenir sa langue. Dernier épisode en date, un post Instagram où il annonce : « There is something big coming ». Quelques mots que l’on pourrait traduire par « quelque chose de grand (gros ?) arrive », et qui s’accompagnent d’une photo du patron, à l’air extatique, levant partiellement le voile sur l’arrière d’une moto dont nos confrères allemands de Motorrad supposent que cela pourrait être une nouvelle déclinaison de la plateforme R18. Un roadster au look classique équipé du Big Boxer de 1 802 cm3 ? On devrait avoir la réponse très bientôt.

MV Agusta présente le nouveau trail Enduro Veloce

Après les concepts Lucky Explorer, puis la LXP Orioli, un trail en édition limitée produit à seulement 500 exemplaires, MV Agusta vient de dévoiler la version de série, baptisée Enduro Veloce. Un modèle inédit qui repose sur le nouveau moteur trois-cylindres de 931 cm3 et développe 124 chevaux pour un poids de 224 kg et est particulièrement bien doté avec des suspensions Sachs entièrement réglables, des freins Brembo, des jantes Takasago Excel, un accélérateur électronique ride-by-wire, quatre modes de conduite, un contrôle de couple, un contrôle de traction, un quick-shifter, un ABS Continental également actif en virage, un contrôle du frein moteur, une aide au démarrage et un régulateur de vitesse, pilotable depuis un écran TFT couleur de sept pouces connecté.

Légère baisse des ventes pour le marché moto en mars, toujours dominé outrageusement par Honda

Après une embellie en février (+ 4,4 %), le marché des motos et scooters a légèrement baissé en mars 2024, par rapport à un an plus tôt : - 2,2 % avec 20 778 unités de 125 cm3 et plus écoulées. En revanche, les mois se suivent et se ressemblent pour Honda, qui, en mars, a continué de dominer outrageusement le marché français des motos et scooters devant BMW et Yamaha.

Financer son permis moto avec le CPF, c'est bientôt fini

Depuis janvier dernier il est possible de financer sa formation au permis moto via son Compte personnel de formation (CPF). Toutefois, devant le succès de cette formation et le nombre important de demandes effectuées auprès des moto-écoles, le Gouvernement va freiner drastiquement et restreindre les conditions pour exclure du dispositif tous les apprentis motards déjà possesseurs d'un permis auto. Un second projet de décret est également évoqué, qui instaurerait cette fois un reste à charge de 100 € pour chaque formation financée avec le CPF, dont les permis moto et auto. Un sacré tour de vis.

L'essai de la semaine : le trail CFMoto 450 MT

Ultime trail de moyenne cylindrée développé par le constructeur chinois CFMoto, la 450 MT est proposée au tarif de 6 490 € en France. Pour la découvrir en détail, direction les Philippines, pour un essai complet entre sable, béton et terre, qui a mis à l'épreuve la mécanique, et plus encore les organismes.