Royal Enfield Bear 650, un scrambler efficace et abordable

Construite sur les (bonnes) bases de l'Interceptor 650, la Royal Enfield Bear 650 a toutes les cartes en main pour se hisser au sommet du segment des scramblers. Séduisante et bien finie, c'est une excellente moto que vous soyez expérimenté ou non.

Le constructeur indien frappe aussi un grand coup tant en matière de qualité perçue que de look. Mais ce dernier s'accompagne de concessions qui pourront en freiner certains. À commencer par la hauteur de selle étonnamment haute pour un scrambler mid-size. Une selle qui s'illustre aussi par sa dureté, Royal Enfield préférant jouer la carte du style à celle du confort. Et sur ce point précis, l'Interceptor reste notre favorite pour les balades à la cool ou en daily. D'autant que les deux motos partagent le bicylindre de 650 cm3, qui s'illustre tant par son efficacité que sa sobriété.

Dans tous les cas, la Royal Enfield Bear 650 a devant elle un véritable boulevard quand on regarde le marché du scrambler de plus près. Bien plus abordable que les propositions de Ducati ou Triumph qui jouent dans une autre catégorie, il n'y a guère que Benelli Leoncino affichée à partir de 6 799 € pour se dresser sur sa route. Réponse au printemps prochain quand la Royal Enfield Bear 650 arrivera en concessions.

Caradisiac a aimé Le design très réussi

La finition soignée

Le moteur sobre et efficace

Le châssis et le freinage

Le tableau de bord moderne

La consommation raisonnable

Caradisiac n'a pas aimé La selle peu confortable

La fermeté de l'amortissement

La hauteur de selle pour les motards de moins de 1,70 m

Royal Enfield Bear 650 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Royal Enfield Bear 650