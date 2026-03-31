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Honda Cb Hornet

Essai

La Honda Hornet 750 embraye sur l’E-Clutch

Dans Moto / Nouveauté

Antonin Ploquin

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3. L'avis de la rédaction sur la Honda Hornet 750 E-Clutch

 

La Honda Hornet 750 embraye sur l’E-Clutch

500 € de plus, c’est le prix de la liberté pour votre main gauche. Libre d’avoir le choix d’utiliser ou non votre embrayage, c’est ce que vous promet ce dispositif exclusif à Honda. Et quand on sait qu’avoir le choix est un luxe qui peut se payer cher parfois, on peut ici relativiser et saluer le fait que le constructeur japonais arrive à nous proposer une technologie qui n’existe encore chez aucune autre marque pour moins de 10 000 €. En effet, il faudra débourser la somme de 8 490 € pour la version e-clutch de la Hornet 750 quand le modèle standard coûtera 7 990 €.

En revanche, les plus réfractaires d’entre nous pourront peut-être rester critique en disant que la Hornet 750 n’est pas et ne sera jamais une Hornet du fait de sa motorisation et de son niveau de finition digne d’une chinoise. Sur le papier, ils auront sûrement raison. Mais en pratique, est-ce qu’on peut dire que cette Hornet est une mauvaise moto ? Non. Encore moins pour le rapport prix / prestations qu’elle propose. Pour illustrer cela, il suffit simplement de la mesurer à sa concurrente directe : la MT-07 Y-AMT qui s’échange exactement pour le même prix. Sauf que la Yamaha est équipée d’un moteur moins puissant et plus aussi pétillant qu’avant à cause de l’arrivée des nouvelles normes Euro 5 +. Et si son système Y-AMT peut vous proposer un mode automatique, il vous prive néanmoins d’embrayage manuel, un élément indispensable au fun pour ce genre de machine.

Et si vous doutiez du fait que la recette de base de la Hornet rencontre un certain succès, alors regardez les chiffres, ils ne mentent pas : avec 3 414 immatriculations en 2025, la Hornet de base est la seconde grosse cylindrée la plus vendue de France. De l’autre côté, les 2 829 MT-07 écoulées sur la même année montrent bel et bien que l’ancienne reine de la catégorie est à bout de souffle. Et comme si ça ne suffisait pas, Honda vient porter le coup de grâce avec cette variante e-clutch. On espère donc une refonte très prochaine du CP2 de la marque aux 3 diapasons. Histoire que le règne sur cette catégorie des roadsters mid-size homologué A2, soit un petit plus disputé.

En somme, il a été difficile de trouver les mauvais points de cette nouvelle Honda. Et puis lorsqu’on a réussi à en trouver, comme certaines finitions perfectibles, la politique tarifaire du constructeur ailé nous est revenue en pleine face comme un boomerang qu’on n’aurait pas su rattraper. D’autant plus que cette nouvelle génération corrige certains défauts qui avait été noté sur la première version. La fourche par exemple, jugée trop souple en 2023, a maintenant été revue et offre une meilleure tenue de cap. On salue aussi la nouvelle monte pneumatique des Michelin Road 6 d’origine parfaitement adaptée aux utilisations de cette moto. En bref, si la première copie de la Hornet était déjà pas trop mal, mais cette seconde édition est clairement plus aboutie.

Honda Hornet 750 E-clutch
Look
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Équipement de série
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Ergonomie/confort
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
Position de conduite
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Protection (vent/pluie)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Moteur
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion cartographie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Châssis
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Répartition des masses
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Freinage
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prix d’achat
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Consommation
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

La fiche technique de la Honda Hornet 750 e-Clutch

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, distribution par simple arbre à cames en tête Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau, Euro 5+
Cylindrée 755 cm3 (87 x 63,5 mm)
Puissance 91,77 ch (67,5 kW) à 9.500 tours/minute // A2 : 47,5 ch (35 kW) à 5.250 tours/minute
Couple 75 Nm à 7.250 tours/minute // A2 : 66 Nm à 4.750 tours/minute
Allumage Digital avec avance électronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique PGM-FI
Mode de conduite Sport, Standard, Pluie et 2 modes personnalisables

Transmission

  
Embrayage Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande électrique E-clutch
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne à joints toriques

Partie cycle

  
Cadre Cadre Diamant en acier
Longueur 2.090 mm
Largeur 780 mm
Empattement 1.420 mm
Garde au sol 140 mm
Hauteur de selle 795 mm
Poids 196 kg tous pleins faits
Suspension avant Fourche inversée Showa SFF-BP ø 41 mm. Débattement 130 mm
Suspension arrière Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge. Débattement 150 mm
Angle de chasse 25°
Chasse à la roue 99 mm
Frein avant Double disque hydraulique ø 296 x 4 mm avec étriers 4 pistons Nissin à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté
Frein arrière Simple disque hydraulique ø 240 x 5 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté
Roues Jantes aluminium à 5 branches en Y, avant 3,50 x 17, arrière 4,50 x 17
Pneu avant 120/70 - R17
Pneu arrière 160/60 - R17

Révisions

  
Intervalle 12.000 km
Garantie 5 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran TFT de 5 pouces
Prise USB type C
Application mobile Honda Roadsync, Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 15,2 litres
Coloris Noir/rouge, argent/gris, argent/jaune, noir/bleu
Prix 8.490 euros
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