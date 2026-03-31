La Honda Hornet 750 embraye sur l’E-Clutch

500 € de plus, c’est le prix de la liberté pour votre main gauche. Libre d’avoir le choix d’utiliser ou non votre embrayage, c’est ce que vous promet ce dispositif exclusif à Honda. Et quand on sait qu’avoir le choix est un luxe qui peut se payer cher parfois, on peut ici relativiser et saluer le fait que le constructeur japonais arrive à nous proposer une technologie qui n’existe encore chez aucune autre marque pour moins de 10 000 €. En effet, il faudra débourser la somme de 8 490 € pour la version e-clutch de la Hornet 750 quand le modèle standard coûtera 7 990 €.

En revanche, les plus réfractaires d’entre nous pourront peut-être rester critique en disant que la Hornet 750 n’est pas et ne sera jamais une Hornet du fait de sa motorisation et de son niveau de finition digne d’une chinoise. Sur le papier, ils auront sûrement raison. Mais en pratique, est-ce qu’on peut dire que cette Hornet est une mauvaise moto ? Non. Encore moins pour le rapport prix / prestations qu’elle propose. Pour illustrer cela, il suffit simplement de la mesurer à sa concurrente directe : la MT-07 Y-AMT qui s’échange exactement pour le même prix. Sauf que la Yamaha est équipée d’un moteur moins puissant et plus aussi pétillant qu’avant à cause de l’arrivée des nouvelles normes Euro 5 +. Et si son système Y-AMT peut vous proposer un mode automatique, il vous prive néanmoins d’embrayage manuel, un élément indispensable au fun pour ce genre de machine.

Et si vous doutiez du fait que la recette de base de la Hornet rencontre un certain succès, alors regardez les chiffres, ils ne mentent pas : avec 3 414 immatriculations en 2025, la Hornet de base est la seconde grosse cylindrée la plus vendue de France. De l’autre côté, les 2 829 MT-07 écoulées sur la même année montrent bel et bien que l’ancienne reine de la catégorie est à bout de souffle. Et comme si ça ne suffisait pas, Honda vient porter le coup de grâce avec cette variante e-clutch. On espère donc une refonte très prochaine du CP2 de la marque aux 3 diapasons. Histoire que le règne sur cette catégorie des roadsters mid-size homologué A2, soit un petit plus disputé.

En somme, il a été difficile de trouver les mauvais points de cette nouvelle Honda. Et puis lorsqu’on a réussi à en trouver, comme certaines finitions perfectibles, la politique tarifaire du constructeur ailé nous est revenue en pleine face comme un boomerang qu’on n’aurait pas su rattraper. D’autant plus que cette nouvelle génération corrige certains défauts qui avait été noté sur la première version. La fourche par exemple, jugée trop souple en 2023, a maintenant été revue et offre une meilleure tenue de cap. On salue aussi la nouvelle monte pneumatique des Michelin Road 6 d’origine parfaitement adaptée aux utilisations de cette moto. En bref, si la première copie de la Hornet était déjà pas trop mal, mais cette seconde édition est clairement plus aboutie.

Honda Hornet 750 E-clutch Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Honda Hornet 750 e-Clutch