A mi-chemin entre roadster et routière, la Honda NT1100 DCT peut-elle vraiment tout faire ?

Moto inclassable et quelque part véritable bonne à tout faire comme le fut en son temps la CB 1000 F (plus velouteuse et plus confort cela dit), la NT1100 plaît. Sa polyvalence la prive d’excellence, mais elle lui apporte un spectre d’utilisation varié, renforcé par la présence de valises fournies sur le millésime 2025. Des éléments amplifiant son côté voyageur et bête de somme, sans grever sa largeur, mais ayant une incidence sur son comportement dynamique. Les suspensions demeurent le point à mettre à sa main, ce que facilite amplement la version EERA dès lors que l’on a pris en mains l’ergonomie des commandes et de l’interface. Dommage que la précontrainte soit impossible à régler en roulant et sans rentrer dans un menu. La NT s’adresse donc à des gens prévoyant et un tantinet techniciens dans l’âme, qui sauront également apprécier sa mécanique. Quoique vibrant et sonore, le bicylindre se montre généreux et vivant, y compris dans la version DCT. La boîte à double embrayage franchit d'ailleurs un cap en termes d’agrément et de souplesse grâce à un nouvel algorithme. Surtout, elle profite d’un agrément renforcé dont seules les conduites les plus sportives sauront trouver les rares imperfections. Il en ira de même avec la partie cycle, sorte de mix entre celle d'un roadster et d'une routière reprenant l'ergonomie du premier et les caractéristiques de la seconde. Le résultat final est contrasté, original et efficace à défaut d'être parfait, et cela semble contribuer pleinement à son succès en l'absence de modèle réellement concurrent, que l'on parle de prestation ou de tarif. Bien joué Honda.

Caradisiac a aimé

Le DCT convaincant et souple

Le caractère du moteur

La qualité de la suspension EERA

La partie cycle plutôt facile

Les valises de série

Les améliorations sensibles du modèle

Caradisiac n'a pas aimé

Le feeling du train avant hors réglages

Les turbulences de la bulle rendant le casque sonore

L'ergonomie des commandes à la main

L'ergonomie des menus pour la suspension EERA

La décorrélation des réglages des assistances, modes et réglages

Honda NT1100 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Honda NT1100

Moteur

Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau

Cylindrée 1 084 cm3

Alésage x Course 92 x 81,5 mm

Rapport volumétrique 10,1 à 1

Puissance maxi. 75 kW à 7 500 tr/min (95/1/EC)

Couple maxi. 112 Nm à 5500 tr/min (95/1/EC)

Capacité d’huile 4,8 litres (version ABS),5,2 litres (version DCT-ABS)

Alimentation

Carburation Injection électronique PGM-FI

Capacité de carburant 20,4 litres

Consommation (WMTC) 5 l/100 km

Émissions CO2 (WMTC) 116 gr/km

Système électrique

Allumage Digital avec avance électronique

Démarrage Électrique

Batterie Lithium-Ion 12 V-6,0 Ah

Alternateur NC

Transmission

Embrayage Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle (version ABS)

Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain (version DCT-ABS)

Boîte 6 rapports en prise constante

Transmission finale Par chaîne à joints toriques

Cadre

Type Double poutre/simple berceau dédoublé en acier

Partie cycle

Dimensions (L x l x H) 2 240 x 865 x 1 360 mm (1 524 mm avec bulle en position haute)

Empattement 1 535 mm

Angle de chasse 26,50°

Traînée 108 mm

Hauteur de selle 820 mm

Garde au sol 175 mm

Poids en ordre de marche 238 kg (ABS) + valises (12 kg)

248 kg (DCT-ABS) + valises (12 kg)

249 kg (Electronic Suspension) + valises (12 kg)

Rayon de braquage NC

Suspensions

Type Avant - Fourche inversée à cartouche Showa SFF-BP ø 43 mm réglable en précharge. Débattement 150 mm.

- Electronic Suspension : fourche inversée à cartouche

Showa ø 45 mm à contrôle électronique, réglable en détente et compression. Débattement 150 mm.

Arrière - Pro-Link avec monoamortisseur à gaz Showa réglable en précharge. Débattement 150 mm

- Electronic Suspension : Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge (hydraulique) et en détente et compression par contrôle électronique. Débattement 150 mm

Roues

Type Jantes aluminium

Jantes Avant 17M/C X MT3.50

Arrière 17M/C X MT5.50

Pneumatiques Avant 120/70R-17 (58W)

Arrière 180/55-17 (73W)

Freins

Type Avant Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté.

Arrière Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté.

Instrumentation & éclairage

Instrumentation Écran tactile TFT multifonctions de 6,5 pouces + écran secondaire LCD

Sécurité Système antiblocage ABS, système de contrôle de couple HSTC, système anticabrage, système antidémarrage HISS

Éclairage Avant Double optique LED avec feux de route et clignotants

Arrière A diodes

Équipements Bulle réglable, régulateur de vitesse, Apple Carplay et Android Auto, Bluetooth audio, prise USB-A et prise ACC, clignotants à arrêt automatique, régulateur de vitesse (option), signal de freinage d’urgence…