Entre roadster et scrambler, la nouvelle Royal Enfield Guerilla 450 détonne et étonne

À ce tarif, plancher, on pourrait attendre quelques défauts de la part de la Guerilla 450. Mis à part les vibrations particulièrement présentes, un saut de régime assez important entre la un et la deux, du moins plus que sur l’Himalayan dans notre souvenir, et quelques boulons dont on aurait pu apprécier qu’ils soient plus discrets, il n’est pas grand-chose que l’on puisse réellement reprocher à la nouveauté Royal Enfield.

Suffisamment performante niveau moteur pour une 450, dont on connaît de plus rapides et de plus légères représentantes, elle profite d’une vivacité mécanique appréciable et d’un caractère des plus sympathiques. Loin de faire économique, quand bien même son freinage est signé Bybre et non Brembo, elle profite non seulement d’un look très identifiable - notamment grâce à ses pneumatiques mixtes -, mais aussi d’une véritable personnalité à laquelle il est aisé de s’attacher sans dépenser plus que le prix d’une belle peinture optionnelle (entre 150 et 200 € en fonction). Nous seulement elle sera agréable pour débuter sur une moto valorisante, mais la conserver par la suite ne sera jamais un problème tant elle a à offrir et tant on sait s’y attacher. Excellente moto du quotidien, y compris urbain, elle profite d’une maniabilité appréciable et de caractéristiques la rendant rigoureuse sur route, y compris lorsqu’on l’exploite à fond. Face à une Triumph Speed 400 ou Scrambler 400 elle dispose d’un équipement supérieur, même en l’absence d’un contrôle de traction, de proportions plus imposantes et d’une partie cycle largement à la hauteur des aspirations de nombre de motards, qui ne risqueront pas leur permis à tout bout de champ (ou de droit), mais feront le plein de bonnes sensations et pourront revendiquer un style Royal. Avec les manières. Et toc les anglaises !

Caradisiac a aimé

Une moto performante

Une moto cohérente

Une moto attrayante

Un tarif, mais pas que

Caradisiac n'a pas aimé