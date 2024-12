Avec l'essai de la nouvelle Triumph Speed Twin 1200, on découvre que le sport classic prend du galon 

Saine et équilibrée, très homogène dans l’exercice civil (citadin) ou routier (nationales et départementales) et aisée à emmener comme à placer, la Triumph Speed Twin 2025 ne manque ni de naturel, ni de quoi que ce soit ou presque pour animer le trajet quotidien comme la route des vacances ou encore les arsouilles du week-end entre copains motards. Rouleuse généreuse, routière à ses heures mais surtout roadster de talent sur les bons revêtements et entre des mains douces et expertes, elle distille avec plaisir et simplicité les pulsations généreuses de son bicylindre revu Euro 5+ pour 2025. Un moteur acceptant volontiers d’aider à faire frotter les tétons de ses repose-pieds. Son couple très présent dans la première moitié du compte-tours et la manifestation patente de sa puissance une fois passé le deuxième tiers de celui-ci, font vite oublier l’absence d’un mode Sport en l’absence de comparaison possible, et relativiser un ABS sur l’angle modifiant trop la pression dans la pédale et un déclenchement souvent prématuré de l’anti patinage, heureusement désactivable. Dès lors, les 105 ch annoncés impressionnent davantage par leur disponibilité et par leur énergie en mode Road (moins énergique le mode Sport passé et présent sur la version RS), que par leur nombre, largement suffisant. Heureusement, car la suspension efficace et permissive fait bon ménage avec une monte pneumatique résolument sportive, tout en montrant les limites de la partie cycle en conduite poussée et engagée, notamment lorsque le relief du bitume fait ressortir la relative fermeté du combiné arrière. On lui pardonne volontiers, surtout avec un niveau de confort correct, indépendant d’une selle ferme et d’une position de conduite assez relevée semblant peut faire cas du bonheur fessier.

Proposée à 14 895 €, la Speed Twin est une excellente opération financière et un bon placement pour les amateurs de moto classique à la finition léchée. Surtout, elle ne prive aucunement de sensations mécaniques pures. La grande classe, donc et peu de défauts pour cette classique en passe de devenir classique.