L'Indian Scout passe en mode racing grâce à l'atelier Lord Drake Kustoms

Installé à Malaga, dans le sud de l'Espagne mais aussi présent à Miami, aux États-Unis, le préparateur Lord Drake Kustoms est spécialisé dans la customisation de modèles des marques BMW, Harley-Davidson et Indian.

C'est en partant d'une base de cette dernière, avec une Indian Scout, que l'équipe de LDK a créé la Scout 240 Neoracer.

Selon son créateur, la moto « redéfinit le concept de personnalisation et de style sur deux roues ».

En prenant comme base la Scout du constructeur américain, l'atelier espagnol, sous la houlette de Fran Manen, y a ajouté sa touche avec un style Café Racer complété par des détails qui apportent à la moto un air racing.

Avec sa selle réalisée sur mesure et sa boucle arrière raccourcies et son pneu arrière de 240 mm la moto gagne en légèreté et adopte un design indéniablement plus sportif.

Un nouveau look racing pour l'Indian Scout

De nouveaux échappements, un garde-boue avant, un bouchon de radiateur personnalisé, des feux LED, un quickshifter, un guidon Kellerman, des clignotants et feux arrière 3 en 1, un support de plaque d'immatriculation latéral complètent le style de la Scout 240 Neoracer.

Côté performances, LDK a également ajouté à l'Indian Scout d'origine des équipements haut de gamme à la moto avec une fourche et des amortisseurs arrière piochés dans le catalogue Öhlins et un système de freinage signé du spécialiste italien Brembo.

Une nouvelle et ultime preuve du savoir-faire du préparateur espagnol Lord Drake Kustoms.