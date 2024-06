La BMW R 1300 GS Adventure se précise

Présentée en grande pompe au sein même de l’usine BMW de Berlin, la nouvelle génération de la R 1300 GS confirme son statut de star du catalogue BMW avec un début de carrière commerciale à la hauteur des attentes, et une première place des ventes tous modèles confondus en France en avril dernier.

Cette position dominante devrait se confirmer avec l’arrivée prochaine dans les concessions de la nouvelle déclinaison Adventure du maxi-trail allemand. Un modèle attendu avant la fin de l’année, dont on connaît à présent certains détails grâce aux documents d’homologation déposés en Suède.

Et comme cela était pressenti, la future BMW R 1300 GS Adventure sera bel et bien équipée du tout nouveau système ASA (Automated Shift Assistant), qui automatise le passage des vitesses et permet de se passer totalement du levier d’embrayage. Une innovation dont devrait également bientôt profiter la GS « standard ».

Arrivée prévue en 2024 pour la BMW R 1300 GS Adventure

On apprend également que la GS Adventure 2024 pèsera 20,8 kg de plus que le modèle « standard », pour un poids total de 258 kg tous pleins faits. Un embonpoint principalement dû au réservoir plus important.

Pour avoir tous les détails sur la BMW R 1300 GS Adventure, il faudra encore patienter quelques semaines.