La BMW R 1300 GS comme vous ne l'avez jamais vue

Invités par BMW Motorrad en septembre dernier à découvrir la nouvelle BMW R 1300 GS, le constructeur allemand nous avait alors fait découvrir l’usine de Spandau, et ses chaînes de montage et de production ultramodernes d’où sortent quotidiennement jusqu’à 900 motos neuves.

Un tour du propriétaire réservé à quelques chanceux qu’il est maintenant possible de découvrir dans une vidéo de plus de dix-sept minutes qui illustre les différentes étapes de production et d’assemblage de la nouvelle BMW R 1300 GS.

Une plongée au cœur de l’usine historique BMW Motorrad de Spandau, un quartier de Berlin (Allemagne), où cohabitent chaque jour plus de 2 000 salariés, chargés de la production de la grande majorité des modèles thermiques du catalogue du constructeur (seule la gamme G 310 est produite hors de l’usine allemande).

Du châssis à l’assemblage des pièces du moteur, en passant par l’embrayage, l’électronique et le faisceau électrique impressionnant, la transmission ou encore par la peinture des différents éléments, jusqu’au test de la moto dans une cabine spécialement réservée à cet usage pour les ultimes vérifications et la validation de la conformité de la moto, chaque étape est assurée de façon minutieuse, qu’elle soit assurée par un robot high-tech ou par la main de l’Homme (à noter que les employées sont également très nombreuses sur les chaînes de production de la nouvelle BMW R 1300 GS, comme nous avions pu le constater en septembre dernier).