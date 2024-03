La BMW R 1300 GS transformée en bête de course

En matière de préparation moto, il y a des modèles que l’on attend plus d’autres.

Parmi les customisations plutôt inattendues, figure cette proposition racing de la nouvelle BMW R 1300 GS signée du concessionnaire suisse VTR Motorrad.

Habitué à customiser des modèles BMW, pour cause, le garage suisse a cette fois transformé le trail allemand en une machine de piste pour une préparation qui change radicalement le style et les ambitions de la R 1300 GS.

Baptisée BMW R 1301, la création helvète revisite totalement le modèle original. Pour cela, l’équipe de la concession a tout enlevé, ou presque. Mise à nu et privée de tous ses équipements (rétroviseurs, plaque d’immatriculation, phares, etc.), la R 1300 GS ne conserve que l’essentiel, le moteur et le cadre.

VTR Motorrad a également changé les roues, exit les jantes à rayons, désormais montées de pneus sportifs Metzeler Sportec M9RR. Les carénages ont également été démontés, pour un style général plus sobre, avec l’adoption d’un habillage jaune sur le phare avant, d’une selle personnalisée, et d’un échappement racing floqué d’un référencé « Attrapovic ».

La couleur choisie ne doit, elle non plus, rien au hasard, faisant directement référence à la division Motorsport (M) de la firme allemande, comme un écho à la récente, et au catalogue BMW, celle-ci, BMW M 1000 XR.

C’est d’ailleurs sans doute la seule BMW R 1300 GS M que nous n’aurons jamais l’occasion de contempler.