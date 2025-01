La gamme BMW R 18 2025 passe à Euro5+, mais ce n'est pas tout

Dévoilée il y a maintenant cinq ans, la BMW R 18 profite de son passage à Euro5+ pour évoluer avec plusieurs modifications pour l'ensemble des déclinaisons différentes de la gamme.

Côté moteur, le Big Boxer de 1 802 cm3 conserve ses 91 chevaux de puissance, tout en gagnant 5 Nm de couple maxi (163 Nm) à 3 000 tr/min. L'ensemble de la gamme profite de ce petit changement, et dispose désormais d'une finition « Pro ».

Dans le détail, la BMW R 18 2025 standard (à partir de 21 600 euros) dispose désormais d'une roue arrière de 18 pouces (contre 16 auparavant), d'un nouveau design de ses jantes avec 7 doubles branches, de couvercles de carter moteur redessinés, de nouveaux silencieux à section circulaire, d'une selle monoplace revue avec un rembourrage plus épais, de fourreaux de fourche apparents, d'une selle amovible dévérouillable avec un simple bouton, d'un amortisseur arrière plus confortable, d'une signature lumineuse retravaillée et d'une prise USB-C de série. Un style « Blacked Out » fait également son apparition.

Des améliorations qui profitent à toute la gamme BMW R 18

La BMW R 18 Classic 2025 (à partir de 24 000 euros), adopte pour sa part une nouvelle roue avant de 19 pouces associé à un garde-boue revu, de nouveaux carters moteur, une prise USB-C de série et une signature lumineuse inédite. Elle voit également l'apparition du style plus sombre « Blacked Out ».

La BMW R 18 Roctane (à partir de 26 200 euros), au look de bagger, dispose désormais d'un coloris Two-Tone Dragonfire Red Métallisé, de l'option « Filler Panel » et de couvres cullase, boîte à air et cache phare Dark Chrome.

Outre le nouveau style « Blacked Out », la BMW R 18 B 2025 (à partir de 28 200 euros), disponible en option, ajoute à ses équipements de série un nouveau bouton « Favoris », pour un accès plus rapide aux fonctions de l'instrumentation, et se voit désormais agrémenté du style Option 719 avec couvres culasses et boîte à air Dark Chrome.

Enfin, l'ultime déclinaison du Big Boxer, la BMW R 18 Transcontinental 2025 (à partir de 30 200 euros) est aussi bénéficiaire du nouveau bonton « Favoris » et du coloris Two-Tone Dragonfire Red Metallisé avec couvres culasses et boîte à air Dark Chrome.

Déja disponibles en commande, les nouveaux modèles de la gamme BMW R 18 seront disponibles en concession en mai 2025.