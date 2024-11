La Honda NC 750X se refait une beauté à l'occasion du salon de Milan

Valeur sûre du catalogue Honda, la NC750X profite d'une mise à jour pour son millésime 2025.

Au rayon des nouveautés, on note un style revisité, plus de technologie, une transmission à double embrayage DCT améliorée dans son fonctionnement et ses performances et enfin l'utilisation croissante de matériaux biosourcés, avec un recours accru au Durabio, une résine polycarbonate biosourcée qui est désormais utilisée pour la fabrication de certains éléments de l'habillage, pour la bulle et pour d'autres composants. La NC750X est également la première Honda à utiliser du Durabio teinté, avec 6 éléments noirs ou kaki répartis sur l'ensemble de la machine (selon les coloris).

Les autres changements 2025 commencent par une nouvelle housse de selle, un nouveau couvercle pour le coffre et une nouvelle optique avant à LED qui participe à une signature esthétique largement renouvelée.

Les dernières technologies disponibles se retrouvent au cœur du nouvel écran d’instrumentation TFT couleur de 5 pouces avec une visibilité accrue. Sur l'écran lui-même, l'affichage est paramétrable entre les modes "barre", "cercle" ou "simple" tandis que l'application Honda RoadSync intégrée permet d'exploiter les fonctionnalités d'un téléphone portable intelligent telles que suivre une navigation, écouter de la musique ou passer des appels moyennant le recours à un intercom Bluetooth, via l'application Honda RoadSync, pilotable grâce à la nouvelle commande 4 axes rétroéclairée placée sur le guidon gauche.

Le poids en ordre de marche est de 226 kg, avec une répartition des masses de 49/51 %, pour une hauteur de 802 mm.



La fourche télescopique Showa de 41 mm de diamètre offre un débattement de 120 mm et profite de valves à double effet (Showa Dual Bending Valves) ainsi que de réglages en compression et en détente. Le monoamortisseur arrière offre également 120 mm de débattement et reçoit un système de réglage de la précontrainte. Il agit sur le bras oscillant via un système Pro-Link, synonyme de confort sur les chocs à basse vitesse et de contrôle optimal dans toutes les situations.

Coté freinage avant, le simple disque « pétale » de 320 mm et son étrier double piston utilisés jusqu'alors ont été remplacés par un double disque flottant 296 mm avec étriers 2 pistons. A l’arrière, le disque « pétale » de 240 mm et son étrier simple piston sont conservés. D'un diamètre de 17 pouces et d’une largeur respective de 3,5 et 4,5 pouces, les nouvelles jantes en alliage d’aluminium de type "3 par 3" permettent quant à elle de gagner 1,8 kg par rapport aux anciennes pièces.

Côté mécanique, le bicylindre en ligne de 745 cm3 simple arbre à cames, 8 soupapes et refroidissement liquide offre toujours une puissance maximale de 43,1 kW à 6 750 tr/min pour un couple maximal de 69 Nm à 4 750 tr/min. Pour les détenteurs du permis A2, une version 35 kW est également disponible.

La Honda NC750X sera disponible dans les coloris vert, noir, blanc mat et rouge.

Une large gamme d'accessoires et d'équipement (14 nouveautés pour 2025) est disponible pour la NC750X, individuellement ou sous la forme de packs.