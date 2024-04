Installé près de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, DAB Motors s’apprête à changer de dimension.

Profitant du soutien et du savoir-faire industriel de Peugeot Motocycles, le petit constructeur de motos DAB Motors dévoilera son premier modèle produit en série dans quelques jours seulement.

C’est DAB Motors qui en fait l’annonce sur les réseaux sociaux via la publication d’une courte vidéo sur des airs de Vivaldi.

Le nouveau modèle, 100 % électrique, baptisé "1α" et basé sur la Concept-E produite jusqu’ici à seulement 30 exemplaires et réalisée de façon artisanale, sera donc officiellement dévoilé le 24 avril prochain.

La moto électrique DAB Motors bientôt présentée !

Si on n’en sait actuellement pas plus sur les caractéristiques de la moto électrique, on distingue toutefois à travers la vidéo un design final très proche des lignes de la Concept-E, comme Simon Dabadie, le fondateur de DAB Motors nous l’avait confié il y a quelques mois. Ces quelques images virtuelles illustrant les lignes de fabrication de l’usine Peugeot Motocycles de Mandeure, dans le Doubs, nous permettent également de découvrir que la 1α sera produite à 400 exemplaires et qu’elle sera équipée de freins Brembo.

Pour tout savoir plus sur cette première moto produite en série du constructeur français, ses caractéristiques, sa disponibilité et son prix, rendez-vous dans deux semaines.