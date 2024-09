La préparation turque remporte le concours Honda Customs 2024

Cette année, le concours de préparations Honda Customs mettait à l’honneur les scramblers Honda CL500 et Honda CL250 (un modèle pas distribué en France).

Exposées en début d’été à l’occasion du festival Wheels and Waves de Biarritz, les seize préparations venues de neuf pays différents ont été départagées sur Internet.

Avec 9 383 votes, soit 37 % des 25 558 votes enregistrés, c’est la préparation turque baptisée « Bunker Imprint » réalisée par Bunker Custom Cycles qui a remporté l’édition 2024 du concours Honda. Une création qui rompt totalement avec le look scrambler de la moto d’origine pour se rapprocher d’un style « Néo Café Racer ». Une reconnaissance qui fait la joie de son créateur : Cetin Kardes : « C'est un grand plaisir pour nous de remporter le concours avec ce projet qui reflète notre vision d'une culture moto saine et originale en Turquie. Nous allons encore travailler pour encourager et développer la pratique de la moto. Et je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous nos collègues qui ont contribué à ce succès. »

Une prépa française en seconde position

À la deuxième place, on retrouve la préparation française Ocean’s Track, réalisée par le concessionnaire Océane Motos, qui surfe sur un style « flat » avec une touche de stunt. Le podium est complété par la CL Surfer de la concession allemande Honda de Francfort.

L’Alpina 500 des Suisses de Meister Engineering et l’Enduro 500 du concessionnaire espagnol Stil Moto complètent le Top 5 du concours Honda Customs 2024.