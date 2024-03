La Royal Enfield Shotgun 650 pour la première fois en France - En direct du salon de Lyon 2024

Ultime déclinaison de la plateforme 650 du constructeur indien Royal Enfield, la Shotgun 650 posera très bientôt ses roues sur les routes françaises.

Attendu dans les prochaines semaines chez les revendeurs de la marque, le cruiser est présenté au public, pour la première fois en France, à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tient jusqu’à dimanche à Eurexpo.

Pour les visiteurs, c’est donc l’opportunité de se familiariser avec celle qui repose, comme le reste de la gamme 650, sur le bicylindre de 648 cm3, délivrant 47 chevaux à 7 250 tr/min et offrant un couple de 52,3 Nm à 5 650 tr/min.

Conforme à la réglementation A2 sans bridage, la Royal Enfield Shotgun 650 dispose d’un cadre en acier, d’une fourche inversée avec 120 mm de débattement signée Showa, d’un double amortisseur arrière offrant 90 mm de débattement, d’un freinage assuré par un disque avant de 320 mordu par un étrier flottant ByBre à deux pistons et un disque arrière de 300 mm complété par un ABS à double-canal, mais aussi de la navigation Tripper, d’une instrumentation mixant numérique et analogique ainsi que d’un éclairage full LED et d’une prise USB.

Affichée de 7 590 € à 7 790 € selon les coloris, elle est disponible en gris, bleu, vert, blanc, et bénéficie de trois ans de garantie constructeur.