Le nouveau scooter Kymco Sky Town 125 en promo pour son lancement

Avec les scooters Down Town GT 125 et 300, le Sky Town 125 est l’une des nouveautés principales du catalogue Kymco 2024.

Dévoilé lors du dernier salon de Milan en novembre 2023, le scooter compact, conçu pour les déplacements urbains avec une autonomie de plus de 300 km (consommation annoncée de 2,1 l/100 km grâce à la technologie Green Power et réservoir de 7,5 litres) et reposant sur un tout nouveau bloc moteur Euro 5+ de 125 cm3 (8,2 kW soit environ 11 chevaux, pour une vitesse maxi de 120 km/h) fait maintenant son arrivée en Europe.

Affiché à 2 999 euros (hors frais de mise en circulation), le Sky Town dispose également de feux avant et arrière à LED, un inédit tableau de bord LCD haute visibilité, d’un coffre de 28 litres, d’un top-case de 35 litres et de deux prises USB, dont une USB-C, pour un poids total de 126 kg.

Disponible en trois coloris, noir mat, beige fauve et bleu nuit, le scooter Kymco Sky Town 125 profite, jusqu’au 15 juin prochain d’un prix de lancement de 2 799 €, soit une remise immédiate de 200 € sur le tarif catalogue du scooter.

Comme tous les scooters de 125 cm3 et plus Kymco, il bénéficie également de la garantie étendue à cinq ans sur les pièces et la main-d’œuvre.