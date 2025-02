Le salon de la moto de Lyon ouvre aujourd'hui, venez découvrir les principales nouveautés

Le salon incontournable de la moto au niveau mondial, c'est le salon de Milan appelé aussi EICMA, qui se déroule chaque année au mois de novembre. Mais pour voir les découvrir en France, rien ne vaut de venir à Lyon pour découvrir en vrai. Voici un petit tour d'horizon des nouveautés à ne pas manquer.

BMW

Chez BMW, c'est la R12 S qui a retenu notre attention. Il faut dire que cette version café racer à une sacrée allure avec cette teinte orange dénommée "Orange Daytona". Pour rendre hommage à la R90 S, le constructeur allemand a ajouté également quelques accessoires bienvenus comme une bulle fumée, les jantes à rayons croisées ou la selle surpiquée. Pas de changement pour la partie mécanique, qui prend pour base la R12. Le prix est salé : 22 900 €.

Cam-am

Chez le canadien Cam Am, il n'y a plus que les 3 roues, car l'actualité est plutôt du côté des motos avec le lancement de deux électriques : un roadster et un trail dénommé Pulse et Origin. Une grande première.

Harley Davidson

Chez Harley Davidson, la principale nouveauté est la version ST de la Pan America, le trail de la marque. Attention, ici, c'est la déclinaison la plus routière du trail avec deux jantes en aluminium de 17 pouces chaussées de pneus Michelin Scorcher Sport. Les suspensions Showa sont réglables électroniquement en précharge et manuellement en détente et compression La garde au sol est réduite à 40 mm et la nouvelle selle est plus basse qu'auparavant. Les tarifs débutent à 19 990 €.

Honda

Le géant japonais expose une nouvelle fois sa large gamme. Parmi elle, deux nouveautés à ne pas rater la GB350, petite moto néo-rétro au look sympa. Elle développe 21 ch et est vendue 4 599 €. À voir aussi la Hornet 1000, déjà essayée par nos soins.

Indian

Beaucoup de nouveautés chez le constructeur américain, qui profite de Lyon pour dévoiler un menu très copieux avec notamment sa nouvelle Sport Chief RT, mais aussi son nouveau moteur POwer + sur les Poursuit, Challenger, Chieftain et Roadmaster. À ne pas manquer aussi le retour de la Scout Sixty, qui va devenir la nouvelle entrée de gamme de la marque à 12 890 €.

Kawasaki

À côté de la nouvelle Kawasaki Z900, déjà testée, le constructeur japonais expose la Meguro S1, petit roadster néo-rétro animé par un monocylindre de 230 cc développant 18 ch, pour un poids de 143 ch. Une motorisation basique, mais un style affirmé avec du chrome et des jantes à rayons. Le tout pour un prix de 5 899 €.

Suzuki

Découvert à Milan, c'est le nouveau trail DRZ qui est le modèle incontournable du stand Suzuki. Pour rappel, ce mono développe 40 ch et peut se décliner en version tout-terrain et supermotard.

Triumph

Beaucoup d'actualités chez Triumph fin 2024 et début 2025 avec les Speed Twin 900, 1200, mais aussi Tiger 800 Sport, mais aussi la nouvelle Speed 1200 RS. Pour rappel, le nouveau roadster sport adopte des suspensions adaptatives Ohlins, un amortisseur de direction, le moteur gagne 3 ch et 3 Nm et un nouvel échappement fait également son apparition.

Yamaha

Il y a du lourd aussi chez Yamaha. Au-delà de la nouvelle MT-07 qui accueille sa transmission automatique, de la Tracer 9 GT ou du T-Max, le salon de Lyon vous permettra aussi d'admirer la nouvelle sportive de la marque au diapason : la R9.