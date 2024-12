Les BMW Motorrad Days remettent le couvert en 2025

Les BMW Motorrad Days fêteront en 2025 la 20e édition de l'événement dédié aux BMW d'hier et d'aujourd'hui. Une occasion pour les passionnés du constructeur allemand de se rencontrer, de découvrir les produits, et de profiter des belles routes à proximité immédiate de la station de sports d'hiver de Garmisch-Partenkirchen.

Un programme varié chargé de surprises

L'année dernière, les visiteurs assistaient en avant-première au lancement du trail musclé BMW R 1300 GS Adventure. Il est encore trop tôt pour savoir tout ce que réserve la marque au public en 2025. Des exposants et une zone Heritage Area sont néanmoins déjà confirmés pour modifier sa monture ou plonger dans le passé BMW.

Un retour réussi à Garmisch-Partenkirchen

Pour rappel, les BMW Motorrad Days déboulaient en 2001 à Seefeld en Autriche avec l'appellation BMW Motorrad Biker Meeting. Le salon déménageait ensuite à BMW Motorrad Days pour y poser ses valises 18 années consécutives. Les éditions 2020 et 2021 se voyaient annulées à cause du Covid. Les organisateurs tentaient ensuite en 2022 et 2023 un retour de l'événement à Berlin au Parc des Expositions. Les nombreux fans souhaitaient le voir revenir à Garmisch-Partenkirchen. Un comeback fait avec succès en 2024 et maintenu pour 2025. Rendez-vous du 4 au 6 juillet pour les BMW Motorrad Days. Pour les intéressés, l'évolution de l'événement est à suivre sur le site officiel.