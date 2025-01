Les "Journées K" Kawasaki sont de retour en 2025 avec trois dates de prévues

Pour les amateurs de pilotage sur piste, trois week-ends sont d’ores et déjà à cocher sur le calendrier avec le retour des « Journées K » organisées par la marque japonaise Kawasaki et ouvertes à tous les pilotes, quelle que soit la marque de la moto sur laquelle ils roulent.

Trois sessions de deux jours de roulage sont ainsi prévues cette année : les jeudi 1er et vendredi 2 mai au Mans sur le Circuit Bugatti, les dimanche 1er et lundi 2 juin au Pôle Mécanique d'Alès et enfin les dimanche 29 et lundi 30 juin à Tremblay-en-France sur le Circuit Carole.

Les journées sur circuit seront organisées en cinq sessions avec une répartition des groupes de roulage selon le niveau des pilotes.

Les inscriptions pour les deux jours sont déjà ouvertes, avec des tarifs différents selon les circuits : 460 € pour les non Kawasaki et 410 € pour les possesseurs d'une moto Kawasaki au Mans, 270 € et 230 € à Alès, 260 € et 220 € pour le tracé de Carole.

Il y a également la possibilité de s'inscrire pour une seule journée par week-end à Alès (135 €/155 €) et Carole (150 € /130 €).

Trois week-ends de roulage ouverts à tous

Les participants devront impérativement se présenter avec leur équipement cuir complet, comprenant une combinaison ou un ensemble de pantalon et veste zippables, une dorsale, des bottes moto, des gants ainsi qu'un casque homologué pour la piste.

Pour réserver votre place ou avoir plus d'informations sur les Journées K 2025, il faut contacter Kawasaki via l'adresse mail suivante : journees.kawasaki@gmail.com.