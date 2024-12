Les Kawasaki Versys 1100 vont faire le Tour de France

Accompagnant les coureurs au plus près, les motos officielles des grandes courses cyclistes sont au cœur de l’action.

Si la mission était confiée à des Yamaha Niken depuis quelques années, les prochaines motos à avoir le privilège de silloner les routes de France, et d’Europe, seront siglées Kawasaki. De 2025 à 2027, la marque japonaise fournira la moto officielle du Tour de France, mais aussi de rendez-vous majeurs du cyclisme : Paris-Nice, Paris-Roubaix, La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné, Paris-Tour, ou encore la Vuelta (le Tour d’Espagne), la course arctique de Norvège, le Lidl Deutschland Tour (tour d’Allemagne), l’Eschborn-Francfort, la Cyclassics Hamburg et le Tro Bro Leon.

Une flotte de quarante-cinq exemplaires de la nouvelle Versys 1100 2025 a été désignée pour la première année du partenariat, qui a déjà mis en vedette des machines du catalogue Kawasaki comme la GTR1000 et, plus récemment, la 1400GTR. La Versys 1100 remplira un certain nombre de rôles essentiels en termes d'organisation et de contrôle des courses, tels que l'ouverture des routes et les fonctions de soutien aux événements clés des épreuves. Au cours de la première année de l'accord, chaque machine devrait parcourir en moyenne 20 000 km.

45 Kawasaki Versys 1100 sur le Tour de France

À propos de ce partenariat, le président de Kawasaki Motors Europe, Shigemi Tanaka, a exprimé la joie que ressent l'entreprise à raviver un partenariat historique : " Kawasaki est traditionnellement associé à la couleur verte, ce qui correspond parfaitement à notre volonté de neutralité carbone, d'énergie verte, de carburants alternatifs et d'innovations de pointe dans toute la gamme des nouvelles solutions de transport, ainsi que d'autres innovations dans le domaine de la technologie traditionnelle des moteurs à combustion interne. Le Tour de France, ainsi que les vingt-et-un autres événements incroyables auxquels nous participerons, représentent une vitrine mondiale de la performance humaine et de la recherche de la performance maximale du coureur et de la machine dans un environnement écologiquement responsable. Cela correspond parfaitement à notre passion pour nos produits, et nous sommes fiers de relancer notre relation avec le cyclisme de classe mondiale, en ajoutant une nouvelle vitrine pour l'exposition de nos produits et des idéaux de notre marque."