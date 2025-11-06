Pour plus de 1 000 euros

Les machines de cross pas trop anciennes trouvent régulièrement preneur et souvent à un prix supérieur à l’estimation. Ce sera le cas pour cette Husqvarna FC 350 cm3 de 023 qui attendait au moins 2 400 euros. Elle partira contre la somme de 3 600 euros.

À l’exception d’un scooter électrique de chez BMW, tous les gros scoots trouveront un nouveau propriétaire. Ce Suzuki Burgman 650 cm3 de 2018 avec un peu plus de 18 000 kilomètres voulait au moins 3 100 euros. Timidement, il sera adjugé 3 200 euros.

Sans trop d’informations la concernant, cette belle BMW S 1000 R de 2022 était disponible à partir de 8 800 euros. Elle arrivera finalement à tirer son épingle du jeu avec de belles enchères pour terminer par une adjudication contre la somme de 9 900 euros.

On termine avec cette KTM Adventure 790 cm3 de 2020. Son compteur affiche 21 299 kilomètres soit entre 4 000 et 5 000 kilomètres par an depuis sa sortie d’usine. Pour son estimation, on était sur un montant de 4 600 euros. Finalement, elle sera adjugée 5 600 euros.

L’actualité des ventes aux enchères a été particulièrement chargée en septembre et octobre. Il nous reste encore plusieurs résultats de ventes à vous communiquer alors restez connecté…