Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Vente du 11 septembre à Ste Geneviève-des-Bois : les résultats

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les motos à plus de 1 000 euros

 

Vente du 11 septembre à Ste Geneviève-des-Bois : les résultats

Pour plus de 1 000 euros

Les machines de cross pas trop anciennes trouvent régulièrement preneur et souvent à un prix supérieur à l’estimation. Ce sera le cas pour cette Husqvarna FC 350 cm3 de 023 qui attendait au moins 2 400 euros. Elle partira contre la somme de 3 600 euros.

Husqvarna FC 350 cm3 2023 (lot n° 23)
Husqvarna FC 350 cm3 2023 (lot n° 23)

 

À l’exception d’un scooter électrique de chez BMW, tous les gros scoots trouveront un nouveau propriétaire. Ce Suzuki Burgman 650 cm3 de 2018 avec un peu plus de 18 000 kilomètres voulait au moins 3 100 euros. Timidement, il sera adjugé 3 200 euros.

Scooter Suzuki Burgman 650 cm3 2018 (lot n° 8)
Scooter Suzuki Burgman 650 cm3 2018 (lot n° 8)

 

Sans trop d’informations la concernant, cette belle BMW S 1000 R de 2022 était disponible à partir de 8 800 euros. Elle arrivera finalement à tirer son épingle du jeu avec de belles enchères pour terminer par une adjudication contre la somme de 9 900 euros.

BMW S1000R 2022 (lot n° 19)
BMW S1000R 2022 (lot n° 19)

 

On termine avec cette KTM Adventure 790 cm3 de 2020. Son compteur affiche 21 299 kilomètres soit entre 4 000 et 5 000 kilomètres par an depuis sa sortie d’usine. Pour son estimation, on était sur un montant de 4 600 euros. Finalement, elle sera adjugée 5 600 euros.

KTM Adventure 790 cm3 2020 (lot n° 46)
KTM Adventure 790 cm3 2020 (lot n° 46)

 

L’actualité des ventes aux enchères a été particulièrement chargée en septembre et octobre. Il nous reste encore plusieurs résultats de ventes à vous communiquer alors restez connecté…

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité