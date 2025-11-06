Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Vente du 11 septembre à Ste Geneviève-des-Bois : les résultats

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Des résultats mitigés, c’est ce que l’on peut retenir de la vente multisite organisée par Alcopa le 11 septembre dernier. Les ventes suivantes seront un peu plus convaincantes mais pour l’heure, intéressons-nous à celle-ci…

Au moment de la rédaction de l’article de présentation de cette vente (pour le retrouver, cliquez ici), il n’y avait que quarante machines d’inscrites. Au final, ce seront cinquante-neuf lots qui seront mis à la disposition des enchérisseurs.

 

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est encore un peu mitigé. Quatorze lots resteront sur la touche sur les cinquante-neuf disponibles. Les BMW, d’habitude assez prisées, sont parmi les grandes perdantes de cette vente. Sur les quatorze modèles inscrits, cinq seront refoulés. Pire encore pour les Indian trois machines sur six ne changent pas de main.

 

Les machines de moins de 1 000 euros

Ce scooter Honda 125 cm3 PCX de 2019, les 600 euros demandés vont aboutir à une adjudication à 1 000 euros sans les frais.

Honda PCX 125 cm3 2019 (lot n° 1)
Honda PCX 125 cm3 2019 (lot n° 1)

 

On est resté sur l’estimation (300 euros) pour l’adjudication de ce scooter électrique Oxigo Bingo de 2024 avec 1 400 kilomètres. Sept machines de cette marque étaient proposées. Une seule ne sera pas adjugée.

Scooter électrique Oxygo Bingo 2024 (lot n° 6)
Scooter électrique Oxygo Bingo 2024 (lot n° 6)

 

Estimée à 600 euros et adjugée à 800 euros, l’acheteur ne prendra pas trop de risques avec cette BMW R 1150 R de 2004 même avec un kilométrage élevé (quasiment 100 000 kilomètres à son compteur).

BMW R1150R 2004 (lot n° 34)
BMW R1150R 2004 (lot n° 34)

 

Avec son moteur au coffre généreux, cette Suzuki 1400 GSX de 2007 a tapé dans l’œil des enchérisseurs. Estimée à 800 euros, le marteau tombe sur l’enchère de 1 400 euros.

Suzuki GSX 1400 cm3 2007 (lot n° 53)
Suzuki GSX 1400 cm3 2007 (lot n° 53)

 

On continue avec les machines demandant un budget un peu plus important.

0  

