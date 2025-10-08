2. Les motos de la vente du 9 octobre à Ste Geneviève-des-Bois
Les motos
Un peu moins de 6 000 kilomètres, c’est ce qu’affiche le compteur de cette Husqvarna 901 Norden de 2024. Le support du top-case est légèrement rayé et elle sera à prendre à Marseille (estimation 8 600 euros).
Huit BMW sont inscrites à cette vente dont trois R 1200 RT. Celle-ci, de 2011, se trouve à Paris (estimation 5 500 euros). Au même endroit, vous trouverez un exemplaire de 2009 qui sera proposé à partir de 1 500 euros. Enfin, une version de 2015 attend 7 000 euros (disponible à Lyon).
À Marseille, vous pourrez trouver cette Triumph Street Triple 675 de 2014 estimée à 2 800 euros. Difficile de dire si le tarif est correct car nous n’avons pas d’information concernant l’entretien et le kilométrage. À noter tout de même que pour chaque lot, une demande de renseignements peut être envoyée.
Enfin, cette Honda CB 1000 R de 2009 vous attend à partir de 1 500 euros. Elle est plutôt bien équipée avec notamment une selle confort et un échappement de chez Yoshimura. Dernière chose, si vous souhaitez l’acquérir, il faudra vous rendre à Tours pour la récupérer.
On se donne rendez-vous un peu plus tard pour découvrir les résultats enregistrés.
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération