Les motos

Un peu moins de 6 000 kilomètres, c’est ce qu’affiche le compteur de cette Husqvarna 901 Norden de 2024. Le support du top-case est légèrement rayé et elle sera à prendre à Marseille (estimation 8 600 euros).

Huit BMW sont inscrites à cette vente dont trois R 1200 RT. Celle-ci, de 2011, se trouve à Paris (estimation 5 500 euros). Au même endroit, vous trouverez un exemplaire de 2009 qui sera proposé à partir de 1 500 euros. Enfin, une version de 2015 attend 7 000 euros (disponible à Lyon).

À Marseille, vous pourrez trouver cette Triumph Street Triple 675 de 2014 estimée à 2 800 euros. Difficile de dire si le tarif est correct car nous n’avons pas d’information concernant l’entretien et le kilométrage. À noter tout de même que pour chaque lot, une demande de renseignements peut être envoyée.

Enfin, cette Honda CB 1000 R de 2009 vous attend à partir de 1 500 euros. Elle est plutôt bien équipée avec notamment une selle confort et un échappement de chez Yoshimura. Dernière chose, si vous souhaitez l’acquérir, il faudra vous rendre à Tours pour la récupérer.

On se donne rendez-vous un peu plus tard pour découvrir les résultats enregistrés.