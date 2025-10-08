40 motos à Ste Geneviève-des-Bois le 9 octobre

Pour ce mois d’octobre, la vente multisite d’Alcopa se tiendra ce jeudi 9. Comme d’habitude, le « camp de base » sera à Sainte Geneviève-des-Bois. Les lots (une quarantaine) seront à récupérer sur différents sites (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours). Vous pourrez suivre la vente à partir de 10 heures sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour les deux-roues de 50 cm3 (ou équivalents en électrique), les frais sont fixes (320 euros). Pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, il faudra compter, pour les frais, 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

Trois roues, quatre roues ou électriques

Avant de s’intéresser aux motos, jetons un œil du côté des trois et quatre roues et des véhicules électriques.

On attend au moins 1 300 euros pour ce Yamaha Tricity MWD 300 de 2023. Pas d’info sur le kilométrage, on sait juste qu’il sera disponible sur le site de Marseille. Si vous êtes intéressé par ce type de véhicule, deux Piaggio MP3 500cm3 seront proposés à cette vente : un de 2019 avec un peu plus de 10 000 kilomètres (estimation 2 200 euros sur le site de Paris) et un de 2012 (estimation 500 euros sur le site de Lyon).

Il n’y aura qu’un seul quad dans cette vacation, à savoir ce Kymco MXU 700 de 2021. Son estimation est fixée à 3 400 euros et il se trouve à Lyon.

D’habitude, plusieurs scooters électriques neufs de chez Oxygo sont disponibles mais ce 9 octobre, vous n’aurez que ce Wingo équivalent à un 125 cm3 à acquérir et à récupérer du côté de Marseille (estimation 1 000 euros).

Toujours dans la catégorie électrique, deux machines de chez Zéro Motorcycles seront proposées. L’exemplaire ci-dessous de 2024 attend au moins 10 000 euros. Pour une version plus dépouillée, comptez un minimum de 5 600 euros. Il y aura aussi une Livewire S2 quasi neuve (390 kilomètres) de disponible à partir de 6 500 euros.

Pour les motos avec un moteur qui fait vroum-vroum, c’est sur la page suivante.