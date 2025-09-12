Les motos pas chères à Cherre mais adjugées à combien?

Pour cette vente aux enchères organisée par Balsan Enchères à Cherre dans la Sarthe, on avait décidé, juste avant la trêve estivale, de proposer, au moins pour la catégorie moto, des lots à des estimations particulièrement basses (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici). Stratégie payante?

Le bilan de la vente

Au total, ce sont 103 lots qui étaient disponibles. Ils seront 23 à être recalés. Le bilan côté motos est beaucoup plus positif puisque toutes les machines ont trouvé preneur. Comme nous l'avons déjà dit, les estimations étaient particulièrement accessibles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a fonctionné, les adjudications se faisant bien souvent au double de l'estimation.

Électrique, p'tit cube ou anciennes?

On commence gentiment avec cette trottinette électrique "customisée" équipée d'une remorque particulièrement voyante. L'ensemble était estimé à 300 euros. Au final, il sera adjugé 600 euros.

Petit prix aussi pour ce scooter Eurocka JJ 50 QT de 2014 puisque l'estimation était fixée à 110 euros; on double la mise avec une adjudication contre la somme de 220 euros.

On trouvait l'estimation très acceptable (2 600 euros) pour cette Honda VF 1000 R qui n'avait pas encore passé le cap des 60 000 kilomètres. La belle fera un heureux qui pourra profiter du son du V4 après avoir réglé la somme de 5 150 euros.

Plus classique mais très accessible également (estimation 1 200 euros), cette Honda CBR 1000 F avec moins de 30 000 kilomètres à son compteur sera adjugée 2 400 euros.

