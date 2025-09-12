Les machines plus récentes

En bon état et avec un contrôle technique favorable, cette Suzuki GSR 600 cm3 de 2008 avec autour des 40 000 bornes était estimée à 1 200 euros. On continue en doublant quasiment l'estimation avec une adjudication contre 2 300 euros.

La contre-visite imposée par le contrôle technique (tout ça à cause de clignotants jugés trop petits...) n'a pas perturbé les amateurs de sportives puisque cette Honda 954 CBR de 2002 avec un peu plus de 75 000 kilomètres à son compteur sera adjugée 3 500 euros (estimation 1 700 euros).

1 200 euros pour une Honda CBR 600 F avec moins de 50 000 kilomètres et un contrôle technique vierge, c'est on ne peut plus correct. Sans surprise, elle sera adjugée au-dessus avec une dernière enchère à 2 500 euros.

Il faut toujours une exception pour confirmer la règle. Ce scooter T Max 500 cm3 de chez Yamaha était jugé un peu trop polluant (le pot d'origine était fourni). L'estimation à 2 300 euros sera quand même dépassée mais pas doublée: adjugé 3 100 euros.

Les deux Suzuki 1050 DL ont également eu du succès. Le modèle ci-dessous de 2020 avec un peu plus de 72 700 kilomètres attendait au moins 2 800 euros. Il sera adjugé 5 400 euros. Quant à sa sœur jumelle avec à peine 35 000 kilomètres estimée à 3 300 euros, elle partira contre la somme de 8 100 euros.

