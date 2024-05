Mange, bois et roule avec Ducati

Ambassadeur de la Ducati Multistrada depuis cinq ans, le Chef étoilé du restaurant Le George, à Paris, Simone Zanoni, prendra cet été le guidon pour partager un road-trip proposé aux amoureux de moto, curieux d’art et de gastronomie.

Au départ de la concession de Saint-Maximim, dans l’Oise, les 27 et 28 août prochains seront l’occasion d’un voyage à moto au guidon de Multistrada V4, avec la plupart des différents modèles, (S, GT, Rally, Pikes Peak) sur les routes de l’Oise, de l’Aisne et de la Marne.

La première halte est prévue aux caves de la Maison Philipponnat pour un déjeuner et une visite/dégustation. Les vignes de la région Champenoise guideront ensuite les Ducatisti jusqu’à Reims, où la fin de journée sera ponctuée par un autre rendez-vous, avant d’y passer la soirée et la nuit dans un hôtel 5 étoiles.

La suite de cette sortie à la fois culturelle et gastronomique se fera le second jour en direction des routes de Galleria Continua, un site artistique immense créé par une équipe italienne et rassemblant de magnifiques œuvres d’artistes de renommée mondiale, pour conclure sur une visite dédiée et profiter d’un déjeuner aux accents italiens.

Il sera ensuite temps de revenir au point de départ et débriefer ces deux jours autour d’un cocktail.

Le coût de cette expérience (à partir de 1 000 € sans location de moto, 1 250 € avec la location d’une Multistrada) comprend les repas, une nuit dans un hôtel luxueux, le carburant, ainsi que la moto et l'assurance dans le cas d’une location.

Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de l'évènement ou dans le réseau officiel Ducati.