Marché moto et scooter en octobre : un Top 10 dans le dur, toujours dominé par Honda, Yamaha et BMW

Avant des mois de novembre et décembre qui devraient être marqués par des hausses des immatriculations en trompe-l’œil pour cause de passage à la norme Euro5+ en janvier 2025, le mois d’octobre était l’ultime mois « normal » pour le marché français des motos et scooters.

Alors que de nombreux modèles ne passeront pas le « cut » de l’homologation Euro5+ et seront immatriculés avant la fin de l’année par les concessionnaires pour être vendus en tant que modèles « d’occasion » par la suite, la baisse du volume des ventes de deux-roues en France s’est confirmée en octobre dernier, avec un recul de 4 % par rapport à octobre 2023. Un total de 14 785 exemplaires de deux et trois-roues ont ainsi été immatriculés le mois dernier.

Du côté des constructeurs, sur les dix premiers du mois d’octobre sept sont en baisse. Seuls Triumph, Kymco et Royal Enfield voient leurs ventes dans le vert, respectivement de 4,96%, 20,62 % et même 147 % pour la marque taïwanaise. Même si ses chiffres sont en baisse en octobre dernier par rapport à 2023 (- 5,35 %), Honda occupe de nouveau la première place avec 2 793 immatriculations, devant Yamaha (- 13,71 %) et ses 2 196 véhicules, tandis que BMW retrouve le podium avec 1 515 unités vendues (- 0,33 %).

La BMW R 1300 GS en star du marché moto

Sans surprise à la vue des derniers mois, c’est la BMW R 1300 GS qui a été la moto la plus immatriculée en octobre dernier (4 062 unités), devant la Honda CB750 Hornet (3 813 unités), la Yamaha Tracer 9 (2 932 unités), la Yamaha Ténéré 700 (2 899 unités) et l’ancienne numéro un, la Yamaha MT-07 (2 885 unités). Le Top 10 est complété par la Yamaha MT-07 Tracer (2 680 unités), la Kawasaki Z900 (2 660 unités), la BMW R 1250 GS Adventure (2 099 unités), la Honda XL750 Transalp (2 007 unités) et la Triumph Street Triple (1 983 unités).

Le Honda Forza 125 règne sans partage sur le marché des scooters

Sur le marché des scooters, c’est le Honda Forza 125 qui s’est (largement) démarqué en octobre dernier avec 5 010 exemplaires vendus, devant le Yamaha XMax 125 (3 839 unités), le Honda PCX 125 (2 609 unités), le Yamaha TMax 560 (2 596 unités), et le Honda X-ADV (2 247 unités). Le Yamaha NMax 125 (1 485 unités), le Honda Forza 350 (1 370 unités), le Honda ADV 350 (1 339 unités), le BMW CE-04 (1 336 unités) et le Honda Forza 750 (1 212 unités) complètent le Top 10 des ventes de scooters en octobre.

Malgré une dynamique descendante, la faute, aussi, à une très bonne fin d'année 2023, le marché moto et scooter français conserve de bonnes chances de terminer 2024 de façon positive.