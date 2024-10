Mondial de l'auto : ce salon qui porte bien son nom

Sur le pont depuis hier matin pour vous faire vivre en direct le Mondial de l'auto Paris 2024, l'équipe de Caradisiac arpente les allées pour faire découvrir aux lecteurs toutes les nouveautés auto présentées sur le salon.

Si l'actualité est donc dense côté automobile, il ne faudra pas compter sur l'édition 2024 du Mondial pour découvrir des nouveautés à deux-roues.

Hormis la moto électrique « Heritage Spirit Scrambler » développée et fabriquée en France par les ateliers HeritageBike et les deux modèles électriques BMW CE02 et CE04, les amateurs de deux-roues resteront assurément sur leur faim.

Normal, me direz-vous, puisqu'il s'agit d'un salon auto.

Toutefois, s'il n'est plus question de lier l'évènement auto à un salon spécialement dédié aux deux-roues comme cela a pu être le cas dans un passé récent, en 2018 notamment avec le « Mondial Paris Motor Show », une manifestation dédiée à la mobilité de façon plus globale, la précédente édition de 2022 accueillait encore quelques deux-roues.

Des modèles exposés par des constructeurs engagés à la fois sur le marché auto et sur celui des deux-roues.

En revanche, pour cette édition 2024, ni Audi (même groupe que Ducati), ni Peugeot (même si le groupe Peugeot Motocycles est indépendant du constructeur auto), n'exposent de deux-roues sur leur stand respectif.

Seul BMW a disposé dans un coin de son stand ses deux scooters électriques CE02 et CE04. Et c'est tout pour le constructeur allemand.

Profitant d'une invitation de Renault, les ateliers HeritageBike exposent quant à eux une série limitée de leur roadster électrique aux couleurs de la nouvelle R4.

Voilà pour les deux-roues à découvrir sur le Mondial de l'auto 2024.

À noter tout de même, la présence d'une boutique du GMT 94 dans le stand 7.1, non loin du stand Caradisiac où les journalistes auto attendent le public pour répondre à toutes leurs questions.

Vivement Milan !