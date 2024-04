Les normes européennes auront eu la peau de la Yamaha YZF-R1.

Comme l’a annoncé Yamaha il y a quelques mois, sa grosse sportive, ne satisfaisant pas à l’ultime norme Euro5+ va disparaître du catalogue en Europe dans sa version homologuée pour circuler sur la route..

Si elle restera vendue sur certains marchés, notamment les États-Unis, ou même l’Angleterre, la R1 va donc laisser un vide dans la gamme Yamaha en Europe, le constructeur ayant fait le choix de ne pas la mettre en conformité avec la norme Euro5+.

Il ne reste donc plus que quelques mois pour acheter la sportive japonaise. Et parmi les possibilités, une nouveauté devrait ravir les fans de Superbike et notamment du pilote Jonathan Rea. Sextuple champion du monde Superbike, détenteur du record du nombre de victoires avec 119 courses remportées, Jonathan Rea est une légende de la catégorie.

Un sérieux atout pour le team Yamaha Crescent, qui profite de la notoriété de son pilote pour proposer à la vente 65 (comme le numéro fétiche de Rea) exemplaires de la R1 aux couleurs de la moto engagée en Superbike cette saison.

Offrez-vous la Yamaha R1 de Jonathan Rea

Un modèle homologué pour la route qui profite de l’ajout d’un nouvel amortisseur arrière, d’une fourche Öhlins, de jantes Marchesini en aluminium, d’un maître-cylindre de frein Brembo ou encore d’un silencieux Akrapovic pour un look encore plus racing.

Commercialisée dans la livrée bleu du team WSBK ou en coloris « Winter tests », la Yamaha YZF R1 Rea Replica est vendue 29 995 £, soit environ 35 130 €, directement sur le site Internet du team Yamah Crescent.