Partez aux États-Unis grâce à Harley-Davidson !

Les 13 et 14 septembre prochains, Harley-Davidson ouvre ses portes aux clients et passionnés désireux de découvrir et essayer la gamme 2024 du constructeur, mais aussi les vêtements, pièces et accessoires siglés Harley.

Ce sera également l’occasion de participer à un tirage au sort exceptionnel pour tenter de remporter un prix exceptionnel et emblématique de la culture américaine. En partenariat avec Eagle Rider Rentals & Tours, Harley-Davidson propose un voyage sur la célèbre Route 66 américaine pour deux personnes en 2025. Longue de plus de 3 800 km, de Chicago à Los Angeles, elle permettra aux heureux gagnants de traverser trois fuseaux horaires et huit États (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona et Californie).

Un voyage exceptionnel à gagner jusqu'au 30 septembre

Pour participer, il suffit de réserver et d'effectuer un essai des tout nouveaux Road Glide ou Street Glide équipés d'un moteur bicylindre en V Milwaukee-Eight 117 amélioré avant le 30 septembre 2024.

Le gagnant sera ensuite tiré au sort à l'aide d'un dispositif généré par ordinateur.

Plus d’informations sur la réservation d'un essai et les conditions générales du concours, sont disponibles sur le site Internet du constructeur ou directement auprès des concessionnaires Harley-Davidson.