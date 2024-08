Regardez bien, ceci est un BMW CE 02

Dans un projet de personnalisation BMW Motorrad Austria s'est associé à Design & Studio Vagabund pour transformer le CE 02 électrique en un « eParkourer » à l'esthétique rétro-futuriste, mêlant des éléments classiques et futuristes.

Conçue en Autriche, cette moto se distingue par ses lignes épurées et modernes, combinées à des touches rétro fonctionnelles. Parmi les ajouts figurent la radio OB-4 Magic et un « échappement » électrique, un choix stylistique audacieux pour un modèle qui, en tant que véhicule électrique, n’a pas besoin d’un système d'échappement traditionnel. La moto intègre également des caractéristiques urbaines et sportives, comme du ruban adhésif de skateboard sur les repose-pieds, clairement destiné à un public jeune et dynamique.

Paul Brauchart, fondateur et directeur général de Vagabund Moto, a exprimé son enthousiasme pour ce projet : « Nous avons immédiatement été séduits lorsque nous avons vu le CE 02 pour la première fois aux BMW Motorrad Days de Berlin. Le design général du CE 02 était tout simplement parfait pour nous, car chez Vagabund, nous essayons toujours d'innover et de réinterpréter les produits existants à notre manière. Dans ce projet, nous définirions l'approche générale du design comme un 'rétro-futur'. Nous avons essayé de combiner le design original très futuriste avec quelques vibrations rétro pour offrir au spectateur une sensation familière. »

Le BMW CE 02 est équipé d'un moteur électrique qui peut délivrer jusqu'à 11 kW de puissance, avec des options réduites de 6 kW ou 4 kW. Sa consommation est inférieure à 6 kWh/100 km, avec une vitesse maximale de 95 km/h (ou 45 km/h pour la version de 4 kW). La batterie se recharge de 20 % à 80 % en 1 heure et 40 minutes avec la charge rapide, tandis qu'une charge standard prend 2 heures et 40 minutes, ou 90 minutes pour la version de 4 kW.

Le cadre du CE 02 est en acier tubulaire double, offrant robustesse et stabilité. Il est équipé d'une fourche télescopique inversée à l'avant et d'un amortisseur arrière réglable, avec un frein à disque unique sur chaque roue : un étrier flottant à deux pistons à l'avant et un étrier flottant à un piston à l'arrière.

Cette collaboration entre BMW Motorrad Austria et Vagabund Moto souligne l'innovation continue dans le design des motos électriques, en apportant une touche unique qui allie le passé et le futur, tout en répondant aux besoins d'un public jeune et urbain.