ActualitE

Résultats de la vente "chrono" du 20 juillet à Romans sur Isère

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

 La vente "chrono" d'avant la trêve estivale a été l'occasion de faire de très bonnes affaires. Retour sur les résultats de cette vente au format un peu différent...

 Les ventes "chrono" sont plus fréquentes dans le domaine de l'automobile. En juillet dernier, les amateurs de moto et d'outillage spécifique pouvaient tenter d'acquérir un ou plusieurs lots à des prix intéressants (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

 Au total, ce sont soixante et un lots qui étaient disponibles. 

 

Le bilan de la vente

 Le bilan de la vente ne va pas être difficile à faire puisque tous les lots ont été attribués. Deux motos sont parties en dessous de l'estimation basse, deux ont été attribuées dans l'estimation et six ont changé de main à un montant supérieur à l'estimation haute.

 

Les Honda de la vente

 Cette Honda 1000 VTR de 1997 affichant à son compteur un peu moins de 80 000 kilomètres était  estimée entre 1 200 et 1 800 euros. Elle sera adjugée contre 1 650 euros sans les frais.

Honda 1000 VTR 1997 (lot n° 1)
Honda 1000 VTR 1997 (lot n° 1)

 

 Pour celle qui illustrait notre article, à savoir une Honda 600 CBR  type PC 31 de 1996, on attendait entre 1 500 et 2 000 euros. Personne ne montera au-dessus de l'enchère proposée à 1 400 euros.

Honda 600 CBR 1996 (lot n° 2)
Honda 600 CBR 1996 (lot n° 2)

 

 La Honda VFR 750 est une valeur sûre (et que dire de la VFR 750 R....). Les deux exemplaires disponibles ont dépassé leur estimation haute. Pour celle qui se trouve ci-dessous, elle sera adjugée à 1 570 euros (estimation entre 800 et 1 200 euros). Quant à celle du millésime 1988, elle partira contre 750 euros (estimation entre 400 et 600 euros).

Honda 750 VFR 1996 (lot n° 3)
Honda 750 VFR 1996 (lot n° 3)

 

 On a été beaucoup moins généreux pour cette Honda VF 1000 F (dont l'arrière ressemble étrangement à la version suivante la F II...) qui était estimée entre 500 et 800 euros. Adjugée 470 euros, si la mécanique a été respectée, c'est un bon plan.

Honda VF 1000 1986 (lot n° 7)
Honda VF 1000 1986 (lot n° 7)

 

 Est-ce l'effet "La Route des Légendes", une manifestation sympa prévue fin septembre et que nous allons bientôt vous présenter, qui a relancé l'intérêt pour les 600 XLR? Toujours est-il que ce brave monocylindre estimé entre 400 et 600 euros a grimpé jusqu'à atteindre la somme de 1 825 euros (hors frais).

Honda 600 XLR 1985 (lot n° 8)
Honda 600 XLR 1985 (lot n° 8)

 

 On continue page suivante avec les autres marques.

