Résultats de la vente "chrono" du 20 juillet à Romans sur Isère

Les ventes "chrono" sont plus fréquentes dans le domaine de l'automobile. En juillet dernier, les amateurs de moto et d'outillage spécifique pouvaient tenter d'acquérir un ou plusieurs lots à des prix intéressants (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

Au total, ce sont soixante et un lots qui étaient disponibles.

Le bilan de la vente

Le bilan de la vente ne va pas être difficile à faire puisque tous les lots ont été attribués. Deux motos sont parties en dessous de l'estimation basse, deux ont été attribuées dans l'estimation et six ont changé de main à un montant supérieur à l'estimation haute.

Les Honda de la vente

Cette Honda 1000 VTR de 1997 affichant à son compteur un peu moins de 80 000 kilomètres était estimée entre 1 200 et 1 800 euros. Elle sera adjugée contre 1 650 euros sans les frais.

Pour celle qui illustrait notre article, à savoir une Honda 600 CBR type PC 31 de 1996, on attendait entre 1 500 et 2 000 euros. Personne ne montera au-dessus de l'enchère proposée à 1 400 euros.

La Honda VFR 750 est une valeur sûre (et que dire de la VFR 750 R....). Les deux exemplaires disponibles ont dépassé leur estimation haute. Pour celle qui se trouve ci-dessous, elle sera adjugée à 1 570 euros (estimation entre 800 et 1 200 euros). Quant à celle du millésime 1988, elle partira contre 750 euros (estimation entre 400 et 600 euros).

On a été beaucoup moins généreux pour cette Honda VF 1000 F (dont l'arrière ressemble étrangement à la version suivante la F II...) qui était estimée entre 500 et 800 euros. Adjugée 470 euros, si la mécanique a été respectée, c'est un bon plan.

Est-ce l'effet "La Route des Légendes", une manifestation sympa prévue fin septembre et que nous allons bientôt vous présenter, qui a relancé l'intérêt pour les 600 XLR? Toujours est-il que ce brave monocylindre estimé entre 400 et 600 euros a grimpé jusqu'à atteindre la somme de 1 825 euros (hors frais).

