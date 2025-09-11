Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Résultats de la vente "chrono" du 20 juillet à Romans sur Isère

Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Vente "chrono": et à part les Honda?

 

Résultats de la vente "chrono" du 20 juillet à Romans sur Isère

Les machines des autres marques

 Avec très peu de bornes (7 400 kilomètres à son compteur) et un peu de travail à prévoir (fuites au niveau de la fourche et un problème de démarrage...), cette Hyosung 650 GT de 2009 attendait seulement entre 400 et 600 euros. On se disputera jusqu'à atteindre l'enchère de 895 euros sans les frais.

 Cette Yamaha 750 XJ (peut-être un modèle "Seca" avec son phare carré?) qui avait juste un problème d'incontinence au niveau du carburant changera de main contre la somme astronomique de 341 euros (estimation entre 300 et 500 euros). L'autre exemplaire disponible en pièces et sans carte grise atteint 175 euros (estimation entre 50 et 100 euros).

 Toujours chez Yamaha, cette FZ 750 cm3 Genesis (rien à voir avec Peter Gabriel ni avec Phil Collins...) de 1987 semblait un peu fatiguée (problèmes d'allumage et de compressions). Du coup, son estimation était basse (entre 300 et 500 euros) mais elle finira quand même à atteindre la somme de 1100 euros.

 Nous allons continuer à surveiller les ventes "chrono" qui pourraient être proposées afin de vous tenir informé car il semblerait que de bonnes affaires soient réalisables. Attention tout de même à ne pas se laisser griser par les enchères où certains lots peuvent dépasser l'équivalent en neuf. Lors de cette vente, une cabine de sablage grimpera jusqu'à 330 euros sans les frais (estimation entre 100 et 150 euros)...

