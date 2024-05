Royal Enfield, Mash, QJ Motor et Moto Morini seront au High Side Ride Festival

Comme à son habitude lorsqu’elle se déplace, SIMA Motorcycles ne vient pas les mains vides.

À l’occasion du High Side Ride Festival 2024, qui se tiendra dans quelques jours seulement du côté du Pôle Mécanique d’Alès, dans le Gard (30), la SIMA prendra place dans trois stands représentant les marques qu’elle distribue.

Le plus grand des trois stands de la SIMA sur le festival sera réservé à la marque indienne Royal Enfield, avec un espace de 72 m². Les visiteurs auront l'occasion d’y découvrir les modèles les plus récents comme la Shotgun 650 ainsi que l'Himalayan 450, dont le lancement dans les concessions est prévu pour ce vendredi 25 mai. Une large gamme de modèles de 350 cm3 à 650 cm3 sera également disponible à l’essai : Classic 350, HNTR, Scram, Continental GT, Interceptor, Super Meteor, etc. L'Ipone Continental Cup sera aussi représentée, offrant aux visiteurs une plongée dans l'univers de la compétition de course sur piste. Enfin, pour ceux qui recherchent des accessoires et des vêtements siglés Royal Enfield, une boutique sera présente offrant une gamme complète d'articles.

En plus de Royal Enfield, la marque Mash sera également présente avec un stand de 54 m² sur lequel il sera possible de découvrir la dernière nouveauté : le roadster Mash FR750. D’autres modèles tels que le X-Ride Trail, la X-Ride Classic en 650 cm3, et le scooter Mash Belena 300 seront également mis à l’essai.

Ultime acquisition de la SIMA, le constructeur chinois QJ Motor sera aussi de la partie avec un stand dédié de 45 m² qui présentera ses différentes gammes commercialisées en France : la gamme Street Cruiser avec la SRV 550 et la SRV 600, la gamme Sport Naked avec la SRK 400, la SRK 550 et la SRK 700, la gamme Adventure avec la SRT 700X et la SRT 800 SX, la gamme Racing avec la SRK 800 RR et même une moto électrique avec la Moonride Q2.

Enfin, Moto Morini sera présente avec la X-Cape 650 mais aussi les Seiemmezzo Street et Scrambler.

Plus d’infos et réservations sur le site du High Side Ride Festival.