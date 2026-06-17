Améliorer la sécurité des utilisateurs de deux-roues motorisés reste l’une des priorités pour de nombreux constructeurs. Outre l’équipement de l’utilisateur, certains réfléchissent de plus en plus à intégrer à leurs véhicules de systèmes airbag.

Le suédois Autoliv (qui fournit environ 40 % des airbags et ceintures de sécurité utilisés dans les voitures du monde entier), déjà associé à Piaggio pour développer un système intégré aux scooters du groupe, et à Yamaha à travers l’airbag du nouveau Tricity 300, se penche également sur la question en travaillant sur une protection détachable qui accompagnerait le pilote du deux-roues en cas d’accident.

Un nouveau type d'airbag pour les motos et scooters

Le principe est simple. L’ensemble du système est situé au centre du guidon et l’airbag se déclenche en cas de collision. Sa particularité ? L’ouverture de l’airbag détruit la fixation qui le relie au guidon. Le coussin d’air se détache alors de la machine et vient littéralement « envelopper » le torse, les bras, les épaules et la tête du conducteur au moment de l’accident.

Comme le montrent les schémas obtenus par nos confrères de Cycleworld, l’airbag épouse la forme de la tête et du torse afin de protéger le pilote, même s’il est éjecté du véhicule lors d’un impact.

S’il n’est pas directement porté par le conducteur au contraire d’un gilet airbag, l’airbag d’Autoliv offre une meilleure protection du haut du corps du pilote. Reste maintenant à savoir s’il est capable d’absorber des chocs plus importants.

Il pourrait permettre également permettre aux utilisateurs de bénéficier de la protection d’un airbag sans avoir à investir dans un gilet spécial.

Si le coût reste contenu comme le promet le fabricant, cet airbag amovible pourrait bien révolutionner la sécurité des utilisateurs de deux-roues dans les prochaines années.