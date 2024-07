Suzuki Lance la 8S Cup, un nouveau championnat sur piste

La 8S Cup mettra en vedette la Suzuki GSX-8S, un roadster qui met en avant ses qualités dynamiques et son package électronique avancé (shifter up&down, traction control). Le championnat se déroulera sur cinq dates réparties sur les meilleurs circuits de France, intégrées principalement aux Coupes de France Promosport. Certaines épreuves pourront également se tenir en marge d'événements prestigieux comme le Championnat de France Superbike (FSBK) ou les courses de 24 Heures (24H du Mans, Bol D’Or).

L'un des principaux attraits de la 8S Cup est son accessibilité. Les motos seront toutes équipées du même kit de pièces développé pour en faire de véritables bêtes de circuit. Cette formule clé en main vise à mettre en avant le talent des pilotes, quel que soit leur niveau. Deux classements seront établis : un classement scratch et un classement découverte, offrant à chacun la chance de se battre pour un podium et de remporter de nombreux lots tout au long des week-ends de course.

Les motos engagées dans la 8S Cup seront toutes équipées du même kit racing, d'une valeur de 3 470€ TTC, comprenant :

- Un habillage poly S2 Concept

- Un kit déco

- Un kit cartouche et amortisseur EMC

- Une ligne d’échappement Yoshimura

- Des protections GB Racing

- Des commandes reculées

- Un filtre à air racing

- Le nécessaire pour répondre à l’homologation FFM

Suzuki France mettra en place une structure d’accueil dédiée pour les participants, assurant une expérience de pilotage optimale. Les courses se dérouleront sur des circuits emblématiques, offrant aux pilotes la possibilité de tester leurs compétences dans des conditions professionnelles.

La 8S Cup de Suzuki promet d'être un ajout excitant au calendrier des courses sur piste en France. En mettant l'accent sur le pilotage et en offrant une opportunité accessible et égale pour tous les participants, Suzuki espère attirer de nombreux passionnés et promouvoir le talent des pilotes à travers cette nouvelle compétition. La GSX-8S, avec son kit racing, sera au cœur de cette aventure, espérant offrir des courses palpitantes et une expérience unique à tous les participants.

Avec la 8S Cup, Suzuki France ouvre un nouveau chapitre dans le monde des compétitions sur piste, offrant une plateforme aux pilotes pour briller et se mesurer dans une ambiance de camaraderie et de compétition saine.

PRIZE MONEY DE FIN DE SAISON

Position Scratch

1er 3 000 €*

2ème 2 000 €*

3ème 1 000 €*

Position Découverte

1er 2 000 €*

2ème 1 250 €*

3ème 750 €*

* Montant à dépenser au sein de la concession partenaire