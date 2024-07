Suzuki lance les V-Strom Days lors du Alpes Aventure Motofestival

La V-Strom est un modèle emblématique chez Suzuki, apprécié par de nombreux motards amateurs d'évasion. Le succès des dernières versions, les V-Strom 1050DE/SE et 800DE/SE, a permis à cette communauté de croître. Les V-Strom Days visent à renforcer ce sentiment d'appartenance à une même famille en offrant des activités spéciales à ses membres, dont voici le programme :

Le 7 septembre, quarante participants auront l'opportunité de suivre un itinéraire à travers les Alpes, atteignant des altitudes de plus de 2 000 mètres. Le parcours inclura des paysages à couper le souffle et une pause déjeuner dans un lieu magique, les pieds dans l'eau.

Les journées des 6 et 7 septembre seront consacrées à des randonnées off-road en montagne, en petits groupes de huit, guidées par l'ambassadeur Suzuki, Greg Loaëc. Chaque session proposera un déjeuner secret dans un endroit exceptionnel.

Le 7 septembre au soir, tous les participants se retrouveront pour un barbecue sur le stand Suzuki. Ce moment de convivialité sera l'occasion de partager des expériences et de renforcer les liens entre passionnés de V-Strom.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire aux V-Strom Days 2024, les intéressés peuvent se rendre sur la page dédiée aux V-Strom Days sur le site de Suzuki France. Des visuels et des détails supplémentaires sont également disponibles sur le site Epress.

Les V-Strom Days promettent d'être un événement mémorable pour tous les passionnés de Suzuki V-Strom. Entre découvertes routières, aventures tout-terrain et moments de convivialité, cet événement offre une occasion unique de partager la passion de la moto dans des cadres exceptionnels.

En somme, les V-Strom Days 2024 s'annoncent comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de ce modèle emblématique de Suzuki, offrant des moments de partage et de découverte inédits.