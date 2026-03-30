Thaïlande : l'uniforme scolaire, un laissez-passer pour conduire une moto à 12 ans

C’est précisément ce qui rend la situation si déroutante aux yeux occidentaux. Car en Thaïlande, il existe une règle non écrite, connue de tous et pourtant absente de tout texte officiel : un enfant en uniforme scolaire peut conduire une moto sans être inquiété, même sans permis. La loi, en théorie, interdit formellement la conduite sans licence avant 15 ans pour les petites cylindrées et 18 ans pour un permis complet. Mais dans les faits, cette règle s’efface devant une réalité bien plus pragmatique, assumée aussi bien par les familles que par les autorités.

Comme l’expliquent certains parents, cette tolérance n’a rien d’un laisser-faire anarchique ; elle répond à une nécessité concrète :

« En Thaïlande, si vous portez l'uniforme scolaire, vous ne serez pas arrêté même si vous n'avez pas le permis de conduire, car vous allez à l'école. »

Derrière cette phrase, presque banale sur place, se cache une organisation sociale très différente de celle que l’on connaît en Europe. Dans de nombreuses régions, notamment rurales, les infrastructures de transport sont limitées, voire inexistantes, et les parents, souvent contraints par des horaires de travail exigeants, n’ont tout simplement pas la possibilité d’accompagner leurs enfants. La moto devient alors le seul lien entre le domicile et l’école, le seul outil permettant d’assurer une continuité éducative.

Ce constat est assumé sans détour par les familles elles-mêmes :

« Nous travaillons tous les deux, donc nous n'avons pas le temps d'emmener nos enfants à l'école. Nous n'avons pas d'autre choix que de les y emmener en moto. Tout le monde le fait, alors nous aussi. »

Un conflit de valeurs avec l'Occident

Ce « tout le monde » est fondamental. Il révèle une norme sociale profondément intégrée, où la moto n’est plus perçue comme un risque exceptionnel, mais comme une évidence collective. Dans les grandes villes, bien sûr, les transports existent davantage, mais même là, la densité de scooters et de petites cylindrées témoigne de l’importance de ce mode de déplacement. Dans les campagnes, en revanche, il ne s’agit plus d’un choix, mais d’une condition quasi indispensable à la vie quotidienne.

C’est précisément là que le choc culturel apparaît avec le plus de force. En Occident, une telle pratique serait immédiatement jugée illégale, dangereuse, voire irresponsable. En Thaïlande, elle est tolérée — non pas par indifférence, mais parce que son interdiction stricte entraînerait des conséquences bien plus graves. Empêcher ces enfants de rouler reviendrait, dans bien des cas, à les empêcher d’aller à l’école. Les autorités en sont parfaitement conscientes, et c’est pourquoi cette règle tacite perdure, dans une forme de compromis silencieux entre la loi et la réalité.

Ce compromis repose sur un équilibre fragile mais cohérent : la loi existe, mais son application est modulée en fonction des besoins sociaux. La police, souvent décrite comme « rationnelle » par les habitants, choisit de fermer les yeux dans ces situations précises, considérant que le bénéfice collectif — l’accès à l’éducation — l’emporte sur le respect strict de la réglementation.

Au fond, ce modèle interroge notre propre manière de penser la mobilité et la sécurité. Là où certaines sociétés privilégient une approche rigide, la Thaïlande adopte une logique d’adaptation, quitte à accepter une part de risque. La moto y devient bien plus qu’un véhicule : elle est un outil d’émancipation, un vecteur d’autonomie, et parfois même une condition d’égalité des chances.

Ce qui peut sembler choquant vu d’Europe apparaît, sur place, comme une évidence fonctionnelle. Et c’est peut-être là toute la clé : comprendre que derrière cette pratique se cache non pas une transgression gratuite, mais une réponse concrète à des contraintes bien réelles.