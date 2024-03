Triumph Daytona 660 - Premier bain de foule - En direct du salon de Lyon

Les photos c'est bien, mais rien ne vaut la réalité pour découvrir une moto. Ainsi, après la révélation digitale de la nouvelle génération de Triumph Daytona, nous avions hate de la découvrir et c'est donc à l'occasion de ce salon de Lyon, que nous en avons eu l'opportunité.

Première chose : il ne faut pas que les amoureux de la marque ne soient pas trop déçus car même l'appellation "Daytona" revient sur le devant de la scène, nous n'avons plus affaire à une sportive pure et dure mais plutôt à une sport GT Mild Size, qui va se frotter cette année aux Honda CBR650R, Aprilia RS660, Kawasaki Ninja 650 et Yamaha R7. Le style de l'anglaise est agréable avec une double selle, un carénage intégral et une tête de fourche dont le design rappelle les Daytona d'antan.

Comme habituellement chez Triumph, la présentation est soignée et l'équipement plutôt complet avec notamment trois modes (Rain, Sport et Road) et une instrumentation numérique. Celle-ci se divise en deux parties : la supérieure concerne la vitesse, les tr/min, le rapport engagé et la jauge de carburant, tandis que l'inférieure donne pour sa part les informations concernant les messages plus complexes (avertissements, interactions avec Triumph MyRide, la navigation virage par virage, états des appareils connectés, etc.).

Côté mécanique, cette Daytona 660 reçoit le bloc trois cylindres en ligne de 660 cm3 intronisé en 2021 par sa cousine Trident 660. Un moteur qui délivre ici une puissance maximale de 95 chevaux à 11 250 tr/min pour un couple maxi de 69 Nm à 8250 tr/min. La zone rouge se situe quant à elle à 12650 tr/min. La cavalerie est donc délivrée plus tard et plus haut dans les tours que sur la Trident 660 pour favoriser sans surprise une utilisation plus musclée.

Cette nouvelle Daytona 660 sera commercialisée à des prix débutant à 9 795 € avec la combinaison noir/blanc. Il faudra ajouter 100 € supplémentaires pour les teintes noir/rouge et noir/gris. Cette Daytona sera à l'essai sur Caradisiac dans une dizaine de jours.