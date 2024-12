Triumph Speed Twin 900 mod. 2025 : un café roadster et l’addition, s’il vous plaît (Essai)

Si Triumph vend un style de vie et des accessoires avec la Speed Twin 900 à personnaliser (ce que font 90 % des acheteurs), la moto n’en demeure pas moins un bon roadster ne connaissant pas réellement d’entre deux. Soit elle est douce, assez coupleuse, sympathique et bien dimensionnée pour être emmenée de manière civilisée, soit elle est plus raide sur les bosses, dynamique et exigeante du fait de sa roue avant de 18 pouces un tantinet dépassée par son simple disque. Ses assistances, pertinentes et simples, interviennent d’ailleurs lorsqu’on la pousse vraiment aux limites son moteur de 65 chevaux, preuve de la prudence imposée par le constructeur et moyen de la dissocier de manière importante de la 1200 éponyme. Quand bien même elle peut faire, attaquer n’est pas sa vocation ! La boîte 5, curiosité du modèle et rareté dans le paysage moto actuel, propose des rapports longs et évoque le passé tout en obligeant à jouer du pied gauche lorsque l’on se trouve sur de petites routes sinueuses à dénivelé. C’est là pourtant que l’on prend plaisir à se fixer des challenges et à s’appliquer pour passer sur l’élan ou pour ne pas se faire surprendre par des réactions plus sèches, tout en limant les repose-pieds. Coupablement. Surtout, on prend soin d’exploiter l’expressive cavalerie anglaise. Des pur-sang, c’est un fait.

Plus citadine et péri urbaine que réellement « sportive », tout en invitant au voyage sur des itinéraires bien choisis, la Speed Twin 900 est une moto select ravivant l’esprit café racer : une moto stylée et destinée à contenter les sens de manière exacerbée. Son tarif est élevé tout en étant justifié par une qualité de finition à l’honneur de la marque. Simple et sophistiquée, la Speed Twin 900 est une moto à part, s’intercalant entre les Speed 400 et Speed Twin 1200, et proposant une réelle alternative aux débutants disposant d’un bon budget. Ceux-ci sauront prendre le temps de la faire leur, tandis que les plus expérimentés auront de quoi se fixer quelques défis personnels. Comme quoi la puissance est une notion toute subjective.

Caradisiac a aimé