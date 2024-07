Un expert nous donne son avis que la Ducati Panigale V4 2025

Bagnaia a souligné le confort accru de la nouvelle Panigale V4, particulièrement au niveau de la maniabilité et du réservoir : « je trouve la moto très confortable, notamment au niveau de la maniabilité et du réservoir. Les repose-pieds sont plus proches, ce qui aide à la maniabilité ; elle est un peu plus réactive. »

Il ajoute : « On peut changer de vitesse rapidement car les jambes sont plus proches, ce qui permet d'appliquer plus de force. Le réservoir est légèrement plus arrondi, notamment là où on pose les genoux, ce qui permet de mieux se caler en inclinaison et de ne pas perdre le soutien des bras à l'angle d'inclinaison maximal. »

Bagnaia a également noté que la nouvelle Panigale V4 est plus intuitive et plus facile à piloter par rapport au modèle précédent : « Je dois dire que j'ai été surpris car elle est très intuitive, très facile par rapport au modèle précédent, où il fallait faire un peu plus d'efforts pour obtenir des temps rapides ; à présent, je pense que ces temps viendront un peu plus facilement. »

La Ducati Panigale V4 2025 intègre plusieurs innovations technologiques et aérodynamiques, destinées à améliorer la performance globale de la moto. La nouvelle Panigale V4 bénéficie d'un design aérodynamique optimisé pour une meilleure performance à haute vitesse. Un nouveau système de freinage Race eCBS est introduit, marquant une première mondiale.

Équipée du moteur Desmosedici Stradale V4 de 1 103 cm³ développant 216 ch, la Panigale V4 2025 promet des performances solides. La nouvelle Ducati Panigale V4 2025, avec ses améliorations ergonomiques et techniques, se positionne comme une référence incontournable dans le segment des supersportives modernes. Les retours positifs de Francesco Bagnaia ne font que renforcer l'attente et l'enthousiasme autour de cette moto, qui sera bientôt disponible chez les concessionnaires.