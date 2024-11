Un nouveau trail chinois débarque en France : la Zontes 703 F

On en sait plus sur la Zontes 703 F.

Le trail du constructeur chinois, dont nous vous parlions déjà cet été arrivera sur nos routes à la fin du premier trimestre 2025.

Premier modèle équipé du tout nouveau moteur trois-cylindres de 699 cm3 (95 chevaux et couple de 75 Nm dans cette configuration) développé intégralement par le constructeur, la 703 F dispose également d’une partie-cycle prometteuse : un cadre à double longeron en aluminium, un bras oscillant en alliage d’aluminium, un système de suspensions Marzocchi entièrement réglable en précharge, amortissement et rebond, des roues Tubeless de 21 et 18 pouces (19 et 17 pouces pour la version Touring), des freins J.Juan et un système de contrôle de traction.

Elle dispose également d’un ABS Bosch double canal, d’un quickshifter à la montée des rapports, d’un éclairage full LED avec capteur de vision nocturne, d’un système de démarrage sans clé, d’une instrumentation TFT de 6,75 pouces avec connectivité 4G, GPS et Bluetooth, de deux modes de conduite ou encore d’une bulle et d’un bouchon de réservoir (22 litres) électriques. Des poignées chauffantes et des ports USB de type A et C sont aussi disponibles de série.

Futur carton en vue pour la Zontes 703 F ?

Un équipement ultra-complet et technologique, à l’image de son système de détection des angles morts par ondes millimétriques et de ses caméras avant et arrière avec capacité de stockage de 128 Go qui confirme la montée en gamme de la marque chinoise Zontes.

Le trail, dont le tarif n’a pas encore été annoncé mais que l’on prédit très agressif (sous la barre des 9 000 €) sera décliné en trois versions : Touring, Rallye et Aventure afin de couvrir plusieurs segments du marché.