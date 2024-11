Un pilote plonge sous l'eau avec sa Honda et bat un record du monde

Que fait une Honda CRF du Rallye Dakar à 42 mètres sous l'eau ? Deux choses : une présentation spectaculaire et un record du monde. C'est exactement ce qu'a accompli l'Italien Tiziano Internò, un pilote qui, après plusieurs tentatives au , a décidé de mêler ses deux passions : la plongée et la moto, dans une expérience unique et inédite.

Tiziano Internò, qui n’avait pas participé à des compétitions tout-terrain depuis plusieurs années, a pris part au Rallye Dakar pour la première fois en 2021. L’année suivante, en 2022, il a réussi à finir dans la série « Original by Motul », en se classant 26ème, ce qui a marqué un tournant dans sa carrière. Mais cette fois-ci, pour 2025, il était déterminé à finir et à se faire remarquer de manière inédite.

Pour ce faire, il a préparé une présentation qui n’a pas manqué de faire sensation : il s’est rendu au bassin d’eau terminal le plus grand et le plus profond du monde, plongeant à 42 mètres sous la surface, mais pas seul. Il a enfilé son casque et est descendu sous l’eau sur sa moto, créant ainsi l’événement.

Mais ce n’était pas qu’une simple démonstration. Tiziano Internò a établi un nouveau record du monde : celui de la plongée la plus profonde à moto. La moto utilisée, bien qu’esthétiquement similaire à celle qu'il pourrait utiliser au Dakar, a été modifiée pour l’occasion. Plutôt que de contenir de l’essence, elle était équipée de réservoirs contenant des systèmes de respirateurs. Ces dispositifs permettent de réguler la structure de la moto sous l’eau. Grâce à une commande placée sur le guidon, il a pu ajuster le gonflage et le dégonflage de ces poumons artificiels, modifiant ainsi la flottaison de la moto pour l’aider à descendre.

Le défi ne se limitait pas à une simple plongée : la moto était équipée d’un moteur électrique sous-marin qu’Internò contrôlait via son guidon. "La moto est capable de voler sous l'eau", a expliqué le pilote. Et ce qu’il a réalisé est impressionnant : il a plongé jusqu’à 42,15 mètres, un exploit qui a non seulement renforcé sa visibilité en vue du Dakar, mais lui a également permis de décrocher un autre record historique.

Cette performance unique sur la moto n'était pas seulement un moyen de se promouvoir pour le Dakar, mais aussi un accomplissement personnel, marquant le début d'une nouvelle phase de sa carrière. Et malgré le fait que son objectif principal était de se mettre en lumière avant la grande épreuve, Tiziano a également remporté une médaille d’or supplémentaire : celle du record du monde de la plongée la plus profonde à moto.