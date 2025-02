Une moto électrique française, MV Agusta quitte KTM, une série limitée pour la BMW R 12, la Honda Gold Wing 2025 et la Triumph 800 Sport 2025 à l'essai

À la Une cette semaine

Un an après avoir présenté son projet de moto électrique, la jeune entreprise française Motowatt concrétise ses intentions avec deux modèles : la W1W et la Scrambler. Deux motos 100 % électriques entièrement développées et fabriquées en France accessibles à partir de 14 950 euros. Les motos électriques Motowatt seront visibles lors du prochain Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tiendra dans quelques jours seulement (du 13 au 16 février 2025) à Eurexpo (Hall 4,2 stand A020).

En difficulté financière, le groupe KTM a décidé de se délester de certains de ses acquis afin d’assainir sa situation. Première victime de cet écrémage, la marque MV Agusta a officiellement quitté le giron KTM et retrouve ses anciens propriétaires, la famille russe Sardarov, qui a récemment acquis 50,1 % via la société Art of Mobility S.A., une société lui appartenant. Selon Pierer Mobility AG : « la transaction portait sur une valeur commerciale de plusieurs dizaines de millions d'euros. »

Après la BMW R Nine T Scrambler Vaillante, le constructeur allemand renouvelle l'expérience et s'inspire cette fois de l'héroïne Julie Wood pour décliner une série limitée éponyme de sa BMW R12. Les 15 exemplaires en série limitée de la BMW R 12 Julie Wood (21 400 €) profitent d'une peinture pailletée argent, des bandes stylisées bleues et rouges tandis que le nom de l’héroïne ainsi que son logo « W » sont apposés sur le réservoir. La série limitée BMW est aussi équipée de la Finition Pro (Pack Confort, alarme antivol, feux de route Pro et capteur de pression des pneumatiques RDC), d'un kit passager, d'un échappement design, de roues noires à rayons Option 719 Classic de 19’’ à l’avant et 16’’ à l’arrière et d'un compte-tours analogique.

En 2025, la Honda Gold Wing fête ses 50 ans. Un modèle iconique du catalogue Honda qui profite à cette occasion d'une édition limitée célébrant ce demi-siècle d'existence. Outre quelques logos spéciaux et des coloris inédits, la GL1800 Gold Wing 2025 a été optimisée sur plusieurs points : intercom Bluetooth pilote/passager, plateformes Apple CarPlay et Android Auto désormais accessibles via WiFi ou encore qualité du système audio pour un mieux rendu sonore, et un moteur optimisé pour se conformer à la réglementation Euro5+.

Grande sœur de la Tiger 660 Sport, la déclinaison 800 est affichée à partir de 12 295 €. Un tarif placé au regard de la concurrence, notamment de la Tracer 9, affichée 13 699 €. Une nouveauté 2025 que Caradisiac Moto a eu le privilège de tester au Portugal, sur les routes de l'Algarve.