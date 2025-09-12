Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vente du 13 août à Ste Geneviève des Bois: beaucoup d'invendues

Jean Jacques Cholot

2. Vente du 13 août: les occaz

 

Les motos d'occasion

 On s'est un peu "bastonné" pour acquérir cette  KTM Duke 125 cm3 de 2016. Son estimation était proposée à 800 euros. Elle grimpera progressivement pour arriver à une adjudication contre la somme de 1 400 euros. Un deuxième exemplaire présenté un peu plus tard dans la vente obtiendra exactement le même résultat.

KTM Duke 125 cm3 2016 (lot n° 49)
 Il n'y avait pas beaucoup de sportives à cette vente. Les deux Ducati devront revenir lors d'une prochaine vacation. Cette  Kawasaki ZX 10 R Ninja de 2024 (estimation fixée à 12 600 euros) sauve l'honneur en étant adjugée au montant de son estimation. Une BMW S 1000 RR estimée à 9 200 euros fait de même.

Kawasaki ZX 100 R Ninja 2024 (lot n° 20)
 Les différents customs disponibles lors de cette vente s'en sortent pas trop mal à l'image de cette  Harley-Davidson FLH Street Glide de 2014 affichant 75 000 kilomètres à son compteur qui voit son estimation à 8 600 euros monter légèrement pour arriver à une adjudication contre 8 800 euros.

Harley-Davidson FLH Street Glide 2014 (lot n° 25)
 D'habitude, ces petits véhicules utilitaires trouvent leur public mais là, ce ne fut pas le cas pour ce Kioti estimé à 6 700 euros et qui demandait, il est vrai, une bonne révision avant de se remettre au travail.

Kioti K9 2004 2020 (lot n° 39)
