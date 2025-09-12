Les motos d'occasion

On s'est un peu "bastonné" pour acquérir cette KTM Duke 125 cm3 de 2016. Son estimation était proposée à 800 euros. Elle grimpera progressivement pour arriver à une adjudication contre la somme de 1 400 euros. Un deuxième exemplaire présenté un peu plus tard dans la vente obtiendra exactement le même résultat.

Il n'y avait pas beaucoup de sportives à cette vente. Les deux Ducati devront revenir lors d'une prochaine vacation. Cette Kawasaki ZX 10 R Ninja de 2024 (estimation fixée à 12 600 euros) sauve l'honneur en étant adjugée au montant de son estimation. Une BMW S 1000 RR estimée à 9 200 euros fait de même.

Les différents customs disponibles lors de cette vente s'en sortent pas trop mal à l'image de cette Harley-Davidson FLH Street Glide de 2014 affichant 75 000 kilomètres à son compteur qui voit son estimation à 8 600 euros monter légèrement pour arriver à une adjudication contre 8 800 euros.

D'habitude, ces petits véhicules utilitaires trouvent leur public mais là, ce ne fut pas le cas pour ce Kioti estimé à 6 700 euros et qui demandait, il est vrai, une bonne révision avant de se remettre au travail.