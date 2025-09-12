Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Vente du 13 août à Ste Geneviève des Bois: beaucoup d'invendues

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

 La vente multisite Alcopa qui se tenait le 13 août dernier à Sainte Geneviève des Bois a enregistré plus de lots invendus qu'habituellement. La faute aux vacances?

Vente du 13 août à Ste Geneviève des Bois: beaucoup d'invendues

 Elles sont organisées régulièrement par Alcopa à Sainte Geneviève des Bois et proposent, sur différents sites de l'hexagone des machines neuves et d'occasion. La vente aux enchères du 13 août dernier comptait pas moins de soixante machines (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

 Le bilan de cette vente est moins bon que ce que l'on peut observer habituellement. Sur les soixante lots proposés, vingt et un ne trouveront pas preneur soit un tiers de l'effectif. On peut mettre ça sur le compte des vacances ou se dire que la veille d'un week-end "à rallonge" n'est peut-être pas "vendeur"... ou que c'est juste un coup de mou du marché.

Du côté des machines neuves

 D'habitude, ce genre de machine trouve preneur mais cette Husqvarna FC 350 de 2023 quasi neuve puisque ne totalisant que 47 kilomètres ne verra pas son estimation à 4 000 euros se concrétiser par au moins une enchère: invendue.

Husqvarna FC 350 cm3 2023 (lot n° 1)
Husqvarna FC 350 cm3 2023 (lot n° 1)

 

 Tous les scooters électriques n'ont pas eu autant de chance que ce Sakura EV 2000 qui voit son estimation à 800 euros se transformer par une adjudication sur l'enchère de 1 000 euros.

Scooter électrique Sakura EV 2000 2025 (lot n° 6)
Scooter électrique Sakura EV 2000 2025 (lot n° 6)

 

 Transformation réussie également pour ce scooter électrique utilitaire qui double son estimation (1 000 euros) pour au final être adjugé 2 000 euros.

Scooter électrique Oxygo Cargo 2025 (lot n° 16)
Scooter électrique Oxygo Cargo 2025 (lot n° 16)

 

 Par contre, du côté des bikers, on n'est pas encore prêt à franchir le pas de l'électrique. Cette Livewire S2 Alpina de 2025 estimée à 9 200 euros laissera l'assemblée (et le net) silencieuse.

Moto électrique Livewire S2 Alpina 2025 (lot n° 18)
Moto électrique Livewire S2 Alpina 2025 (lot n° 18)

 

 On continue avec les machines d'occasion.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/