Vente du 13 août à Ste Geneviève des Bois: beaucoup d'invendues

Elles sont organisées régulièrement par Alcopa à Sainte Geneviève des Bois et proposent, sur différents sites de l'hexagone des machines neuves et d'occasion. La vente aux enchères du 13 août dernier comptait pas moins de soixante machines (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est moins bon que ce que l'on peut observer habituellement. Sur les soixante lots proposés, vingt et un ne trouveront pas preneur soit un tiers de l'effectif. On peut mettre ça sur le compte des vacances ou se dire que la veille d'un week-end "à rallonge" n'est peut-être pas "vendeur"... ou que c'est juste un coup de mou du marché.

Du côté des machines neuves

D'habitude, ce genre de machine trouve preneur mais cette Husqvarna FC 350 de 2023 quasi neuve puisque ne totalisant que 47 kilomètres ne verra pas son estimation à 4 000 euros se concrétiser par au moins une enchère: invendue.

Tous les scooters électriques n'ont pas eu autant de chance que ce Sakura EV 2000 qui voit son estimation à 800 euros se transformer par une adjudication sur l'enchère de 1 000 euros.

Transformation réussie également pour ce scooter électrique utilitaire qui double son estimation (1 000 euros) pour au final être adjugé 2 000 euros.

Par contre, du côté des bikers, on n'est pas encore prêt à franchir le pas de l'électrique. Cette Livewire S2 Alpina de 2025 estimée à 9 200 euros laissera l'assemblée (et le net) silencieuse.

On continue avec les machines d'occasion.