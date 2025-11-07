Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Vente du 13 septembre à : beaucoup trop d’invendus

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Vente du 13 septembre : les 125 cm3

 

Vente du 13 septembre à : beaucoup trop d’invendus

Les 125 cm3 de la vente

Plusieurs 125 cm3 de chez Terrot attendaient les amateurs de la marque Dijonnaise. L’estimation, que nous trouvions un peu élevée (entre 500 et 700 euros) pour chacun des deux exemplaires à peu près complets, ne sera pas atteinte. Le prix de départ sera de 400 euros pour une dernière enchère à 480 euros : elles resteront sur la touche.

Terrot 125 cm3 1956 (lot n° 122)
Terrot 125 cm3 1956 (lot n° 122)

 

On a eu un peu plus de chance avec cette Peugeot 125 cm3 déjà bien attaquée estimée entre 500 et 700 euros. Au prix de départ de 500 euros se succèdent quelques enchères pour une adjudication contre 600 euros.

Peugeot 125 cm3 1957 (lot n° 124)
Peugeot 125 cm3 1957 (lot n° 124)

 

Excessive aussi l’estimation de cette Zundapp KS 125 cm3 (entre 7 000 et 8 000 euros) avec en plus une carte grise qui n’était pas vraiment cohérente avec la période de fabrication… Le prix de départ 5 000 euros se transforme en une dernière proposition à 6 000 euros. Mais il en aurait fallu un peu plus : invendue.

Zundapp KS 125 cm3 (lot n° 192)
Zundapp KS 125 cm3 (lot n° 192)

 

Même le seul deux-roue récent a été recalé. Ce scooter Aprilia Alantic 125 cm3 n’atteindra pas son estimation (entre 1 000 et 1 500 euros). Prix de départ 800 euros, on montera jusqu’à 900 euros mais ce sera une nouvelle fois insuffisant : invendu.

Scooter Aprilia Atlantic 125 cm3 (lot n° 19)
Scooter Aprilia Atlantic 125 cm3 (lot n° 19)
