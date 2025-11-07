Les 125 cm3 de la vente

Plusieurs 125 cm3 de chez Terrot attendaient les amateurs de la marque Dijonnaise. L’estimation, que nous trouvions un peu élevée (entre 500 et 700 euros) pour chacun des deux exemplaires à peu près complets, ne sera pas atteinte. Le prix de départ sera de 400 euros pour une dernière enchère à 480 euros : elles resteront sur la touche.

On a eu un peu plus de chance avec cette Peugeot 125 cm3 déjà bien attaquée estimée entre 500 et 700 euros. Au prix de départ de 500 euros se succèdent quelques enchères pour une adjudication contre 600 euros.

Excessive aussi l’estimation de cette Zundapp KS 125 cm3 (entre 7 000 et 8 000 euros) avec en plus une carte grise qui n’était pas vraiment cohérente avec la période de fabrication… Le prix de départ 5 000 euros se transforme en une dernière proposition à 6 000 euros. Mais il en aurait fallu un peu plus : invendue.

Même le seul deux-roue récent a été recalé. Ce scooter Aprilia Alantic 125 cm3 n’atteindra pas son estimation (entre 1 000 et 1 500 euros). Prix de départ 800 euros, on montera jusqu’à 900 euros mais ce sera une nouvelle fois insuffisant : invendu.