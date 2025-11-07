Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Vente du 13 septembre à : beaucoup trop d’invendus

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Le 13 septembre, dans le Nord (59), 268 lots étaient proposés aux enchères dans une vente « Véhicules de Collection, Voitures, Motos, Tracteurs et Divers ». De nombreux lots n’ont pas été attribués…

Vente du 13 septembre à : beaucoup trop d’invendus

Elle s’annonçait prometteuse cette vente avec plus de 250 lots disponibles (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici). Mais finalement, l’affaire a tourné en eau de boudin.

 

Le bilan de la vente

Le bilan de la vente est particulièrement mauvais. Ne dit-on pas que la gourmandise est un vilain défaut ? Certaines estimations étaient quand même un peu surréalistes. Sur les 268 lots, 171 ne seront pas attribués. Ce qui, au final, ne nous donne que 97 lots qui changeront de main !!!…

Les petits cubes

Sur les trois Peugeot Scoper estimés entre 300 et 400 euros, deux seront adjugés à 300 euros, le troisième ne trouvant pas preneur (prix de départ 300 euros).

Peugeot Scoper (lot n° 16)
Peugeot Scoper (lot n° 16)

 

Pour cette Mobylette AV 65 de chez Motobécane estimée entre 300 et 400 euros, le prix de départ sera annoncé à 250 euros pour une adjudication contre 300 euros.

Motobécane Mobylette AV 65 (lot n° 20)
Motobécane Mobylette AV 65 (lot n° 20)

 

Notre coup de cœur n’a pas eu plus de chance. En effet, ce cyclomoteur Esail (un Zundapp fabriqué au Portugal sous licence) estimé entre 300 et 500 euros sera proposé à un prix de départ de 200 euros. Une dernière enchère à 280 euros ne sera pas suffisante : invendu.

Esail (Zundapp) 50 cm3 (lot n° 128)
Esail (Zundapp) 50 cm3 (lot n° 128)

 

Dans notre présentation, nous trouvions que l’estimation (entre 2 200 et 3 000 euros) de ce 50 cm3 Zundapp piquait un peu. Au prix de départ de 1 800 euros se succéderont quelques enchères pour arriver à la somme déjà conséquente de 2 100 euros. Mais on en attendait plus !!! Invendu.

Zundapp 50 cm3 (lot n° 187)
Zundapp 50 cm3 (lot n° 187)

 

On continue avec les motos.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité