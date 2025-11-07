Vente du 13 septembre à : beaucoup trop d’invendus

Elle s’annonçait prometteuse cette vente avec plus de 250 lots disponibles (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici). Mais finalement, l’affaire a tourné en eau de boudin.

Le bilan de la vente

Le bilan de la vente est particulièrement mauvais. Ne dit-on pas que la gourmandise est un vilain défaut ? Certaines estimations étaient quand même un peu surréalistes. Sur les 268 lots, 171 ne seront pas attribués. Ce qui, au final, ne nous donne que 97 lots qui changeront de main !!!…

Les petits cubes

Sur les trois Peugeot Scoper estimés entre 300 et 400 euros, deux seront adjugés à 300 euros, le troisième ne trouvant pas preneur (prix de départ 300 euros).

Pour cette Mobylette AV 65 de chez Motobécane estimée entre 300 et 400 euros, le prix de départ sera annoncé à 250 euros pour une adjudication contre 300 euros.

Notre coup de cœur n’a pas eu plus de chance. En effet, ce cyclomoteur Esail (un Zundapp fabriqué au Portugal sous licence) estimé entre 300 et 500 euros sera proposé à un prix de départ de 200 euros. Une dernière enchère à 280 euros ne sera pas suffisante : invendu.

Dans notre présentation, nous trouvions que l’estimation (entre 2 200 et 3 000 euros) de ce 50 cm3 Zundapp piquait un peu. Au prix de départ de 1 800 euros se succéderont quelques enchères pour arriver à la somme déjà conséquente de 2 100 euros. Mais on en attendait plus !!! Invendu.

On continue avec les motos.