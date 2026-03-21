Les gros cubes de la vente

Elle sera la seule représentante des machines anglaises mais quelle représentante… Nous avons ici une mythique Norton Commando version Fastback (reconnaissable au premier coup d’œil avec son arrière de selle caractéristique) de 1969. C’est donc une 750 cm3 (les 850 cm3 arriveront un peu plus tard). Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle est à remettre en route et que, d’après les photos, son compteur affiche 24 385 kilomètres (estimation entre 7 000 et 11 000 euros).

Trois Honda seront disponibles à cette vente. Vous pouvez opter pour cette 500 Four de 1972 estimée entre 6 000 et 7 000 euros, pour une CB 550 K de 1975 proposée entre 3 000 et 5 000 euros ou craquer pour une CB 750 C (pour custom) de 1983 (estimation entre 5 500 et 6 500 euros).

Cette Yamaha 850 TDM de 1997 affiche un peu plus de 71 400 kilomètres à son compteur. Elle est en bon état de fonctionnement et un dossier de factures sera disponible avec la machine. Son estimation a été fixée entre 800 et 1 200 euros.

Pour conclure, voici une BMW R 1150 R de 2003 qui n’a que 26 000 kilomètres à son compteur. Une révision sera à prévoir car cette machine était entreposée dans le musée de son propriétaire depuis plusieurs années. On en attend entre 2 000 et 4 000 euros.